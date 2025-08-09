путін продовжує вдавати, що він може говорити про Україну без України - РНБО

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що російський диктатор володимир путін продовжує вдавати, що він може говорити про Україну без України, і в майбутньому він вважатиме, що може говорити про Балтію без Балтії. Про це Коваленко написав у Telegram, передає УНН.

путін продовжує вдавати, що він може говорити про Україну без України. Так само в один день він вважатиме, що може говорити про Балтію без Балтії - це спосіб мислення. Але росія - це вже давно країна обмеженої субʼєктності, повністю залежна від продажу енергоресурсів на Глобальний південь, від зброї і боєприпасів кндр, чужих технологій і схем з обходу санкцій. Такі точно не є рівнею ні США, ні Китаю, і гарантовано не вирішують нічого на пострадянському просторі, в Європі, на Кавказі чи Близькому Сході