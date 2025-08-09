путін продовжує вдавати, що він може говорити про Україну без України - РНБО
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що путін продовжує вдавати, що може говорити про Україну без України. Він зазначив, що це його спосіб мислення, але росія є країною обмеженої субʼєктності.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що російський диктатор володимир путін продовжує вдавати, що він може говорити про Україну без України, і в майбутньому він вважатиме, що може говорити про Балтію без Балтії. Про це Коваленко написав у Telegram, передає УНН.
путін продовжує вдавати, що він може говорити про Україну без України. Так само в один день він вважатиме, що може говорити про Балтію без Балтії - це спосіб мислення. Але росія - це вже давно країна обмеженої субʼєктності, повністю залежна від продажу енергоресурсів на Глобальний південь, від зброї і боєприпасів кндр, чужих технологій і схем з обходу санкцій. Такі точно не є рівнею ні США, ні Китаю, і гарантовано не вирішують нічого на пострадянському просторі, в Європі, на Кавказі чи Близькому Сході
Він зазначив, що бажання путіна зробити світ, в якому Європа вирішує питання регіону не тільки з США, але і рф, є жалюгідним за своєю логікою.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним на Алясці 15 серпня.
Диктатор рф володимир путін представив адміністрації президента Дональда Трампа пропозицію щодо припинення вогню в Україні, яка передбачає значні територіальні поступки з боку України. Йдеться про Донецьку та Луганську області.
Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна на Алясці заявив, що "ми готові разом із президентом Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального і, головне, тривалого миру", а "відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України", "дарувати свою землю окупанту українці не будуть", водночас вказавши, що "Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир".
Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф "неправильно зрозумів" російського диктатора володимира путіна.