путин продолжает делать вид, что может говорить об Украине без Украины – СНБО

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что российский диктатор владимир путин продолжает делать вид, что он может говорить об Украине без Украины, и в будущем он будет считать, что может говорить о Балтии без Балтии. Об этом Коваленко написал в Telegram, передает УНН.

путин продолжает делать вид, что он может говорить об Украине без Украины. Точно так же в один день он будет считать, что может говорить о Балтии без Балтии - это образ мышления. Но россия - это уже давно страна ограниченной субъектности, полностью зависимая от продажи энергоресурсов на Глобальный Юг, от оружия и боеприпасов КНДР, чужих технологий и схем по обходу санкций. Такие точно не являются ровней ни США, ни Китаю, и гарантированно не решают ничего на постсоветском пространстве, в Европе, на Кавказе или Ближнем Востоке