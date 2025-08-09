путин продолжает делать вид, что может говорить об Украине без Украины – СНБО
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что путин продолжает делать вид, что может говорить об Украине без Украины. Он отметил, что это его образ мышления, но россия является страной ограниченной субъектности.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что российский диктатор владимир путин продолжает делать вид, что он может говорить об Украине без Украины, и в будущем он будет считать, что может говорить о Балтии без Балтии. Об этом Коваленко написал в Telegram, передает УНН.
путин продолжает делать вид, что он может говорить об Украине без Украины. Точно так же в один день он будет считать, что может говорить о Балтии без Балтии - это образ мышления. Но россия - это уже давно страна ограниченной субъектности, полностью зависимая от продажи энергоресурсов на Глобальный Юг, от оружия и боеприпасов КНДР, чужих технологий и схем по обходу санкций. Такие точно не являются ровней ни США, ни Китаю, и гарантированно не решают ничего на постсоветском пространстве, в Европе, на Кавказе или Ближнем Востоке
Он отметил, что желание путина создать мир, в котором Европа решает вопросы региона не только с США, но и с рф, является жалким по своей логике.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским диктатором владимиром путиным на Аляске 15 августа.
Диктатор рф владимир путин представил администрации президента Дональда Трампа предложение о прекращении огня в Украине, которое предусматривает значительные территориальные уступки со стороны Украины. Речь идет о Донецкой и Луганской областях.
Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске заявил, что "мы готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального и, главное, длительного мира", а "ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины", "дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", в то же время указав, что "Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир".
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф "неправильно понял" российского диктатора владимира путина.