«Информационное противостояние будет продолжаться все последующие дни»: в СНБО обратились к украинцам перед встречей Трампа и Путина
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации СНБО призвал осторожно относиться к сообщениям иностранных СМИ накануне встречи Трампа и Путина на Аляске. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что это информационное противостояние, где россияне пытаются создать иллюзию решенности вопросов без Украины.
В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) призвали осторожно относиться к сообщениям иностранных СМИ накануне предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным на Аляске. Об этом сообщает УНН.
Детали
В частности, руководитель ЦПД Андрей Коваленко прогнозирует, что в ближайшее время разнообразных прогнозов и аналитических мнений на страницах иноСМИ будет только больше.
То, что сейчас вы видите в иностранных медиа - это информационное противостояние, и оно будет продолжаться все следующие дни
По его словам, россияне "очень хотели создать картинку, что все уже решено", но сейчас они проигрывают эту информационную битву, "потому что этот тезис уже затерт".
Напомним
Ранее Коваленко заявил, что российский диктатор владимир путин продолжает делать вид, что он может говорить об Украине без Украины, и в будущем он будет считать, что может говорить о Балтии без Балтии.
Он также указал, что главная информационная тактика рф сегодня - создать иллюзию, что якобы уже есть согласованные договоренности по окончанию войны без участия Украины, однако это очередная дезинформация.
