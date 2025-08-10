$41.460.00
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 33659 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 107467 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 88188 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 263291 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 149640 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 323014 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 297190 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 106594 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149226 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 79302 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
«Информационное противостояние будет продолжаться все последующие дни»: в СНБО обратились к украинцам перед встречей Трампа и Путина

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Центр противодействия дезинформации СНБО призвал осторожно относиться к сообщениям иностранных СМИ накануне встречи Трампа и Путина на Аляске. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко отметил, что это информационное противостояние, где россияне пытаются создать иллюзию решенности вопросов без Украины.

«Информационное противостояние будет продолжаться все последующие дни»: в СНБО обратились к украинцам перед встречей Трампа и Путина

В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) призвали осторожно относиться к сообщениям иностранных СМИ накануне предстоящей встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным на Аляске. Об этом сообщает УНН.

Детали

В частности, руководитель ЦПД Андрей Коваленко прогнозирует, что в ближайшее время разнообразных прогнозов и аналитических мнений на страницах иноСМИ будет только больше.

То, что сейчас вы видите в иностранных медиа - это информационное противостояние, и оно будет продолжаться все следующие дни

- отметил Коваленко.

По его словам, россияне "очень хотели создать картинку, что все уже решено", но сейчас они проигрывают эту информационную битву, "потому что этот тезис уже затерт".

Напомним

Ранее Коваленко заявил, что российский диктатор владимир путин продолжает делать вид, что он может говорить об Украине без Украины, и в будущем он будет считать, что может говорить о Балтии без Балтии.

Он также указал, что главная информационная тактика рф сегодня - создать иллюзию, что якобы уже есть согласованные договоренности по окончанию войны без участия Украины, однако это очередная дезинформация.

Вадим Хлюдзинский

политика
Аляска
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина