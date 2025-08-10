Европейские лидеры опубликовали совместное заявление по Украине на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина

$41.460.00
48.280.00
ukenru
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 36896 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 117859 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 92819 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 267709 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 153068 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 327384 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 300818 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 106789 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149414 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 79411 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
1.5м/с
44%
756мм
Популярные новости
«Дает надежду на прекращение конфликта в Украине»: Индия одобряет встречу Трампа и Путина на Аляске9 августа, 23:20 • 9940 просмотра
Саммит Трампа и Путина на Аляске напоминает медленное поражение Украины – CNN10 августа, 00:51 • 5544 просмотра
Киев продолжает очищать дворы и улицы от брошенных и поврежденных авто: где осталось больше всегоPhoto10 августа, 01:20 • 13334 просмотра
Кремль намекнул на историческую близость Аляски к России перед встречей Трампа и Путина - ISW02:33 • 15929 просмотра
Тысячи израильтян вышли на протест из-за плана Нетаньяху по ГазеPhoto04:40 • 25281 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 327382 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 207339 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 300816 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 307703 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 213917 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Джей Ди Вэнс
Дэвид Лэмми
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Аляска
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 50466 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 117854 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 307703 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 225602 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 234983 просмотра
Актуальное
The Economist
Таймс
Шахед-136
ТикТок
Instagram

Европейские лидеры опубликовали совместное заявление по Украине на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Европейские лидеры опубликовали совместное заявление по Украине в преддверии запланированной встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Они подтвердили поддержку Украины и готовность к сотрудничеству для достижения справедливого мира.

Европейские лидеры опубликовали совместное заявление по Украине на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатели Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб сделали совместное заявление о мире для Украины накануне запланированной встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, пишет УНН со ссылкой на Офис президента Украины.

Детали

Мы приветствуем усилия Президента Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, завершение агрессивной войны Российской Федерации и достижение справедливого и прочного мира и безопасности для Украины. Мы убеждены, что успех может обеспечить только подход, который сочетает активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ее незаконной войны

- говорится в заявлении

Европейские лидеры заявили, что готовы поддерживать эту деятельность как дипломатически, так и через сохранение существенной военной и финансовой помощи Украине. В частности, речь идет о работе коалиции желающих, а также через сохранение и введение ограничительных мер против России.

Мы разделяем убеждение, что дипломатическое решение должно защитить жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы

- говорится в заявлении.

«Информационное противостояние будет продолжаться все последующие дни»: в СНБО обратились к украинцам перед встречей Трампа и Путина10.08.25, 09:02 • 1744 просмотра

Также лидеры заявили, что необходимы четкие гарантии безопасности, которые дадут Украине возможность эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Украина имеет свободу выбора собственной судьбы. Содержательные переговоры могут состояться только при условии прекращения огня или уменьшения интенсивности боевых действий. Путь к миру в Украине не может определяться без Украины. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны изменяться силой. Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров

- говорится в сообщении.

Также в заявлении говорится, что неспровоцированное и незаконное вторжение России в Украину является грубым нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума и последовательных обязательств России.

Мы подчеркиваем нашу непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Мы продолжаем твердо стоять на стороне Украины. Мы едины как европейцы и решительно настроены совместно продвигать наши интересы. И мы и дальше будем тесно сотрудничать с Президентом Трампом и Соединенными Штатами Америки, а также с Президентом Зеленским и народом Украины ради мира в Украине, которая защищает наши жизненно важные интересы безопасности

- говорится в заявлении.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон будут поддерживать тесный контакт перед встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Лидеры обсудили поддержку Украины и усилия Трампа по прекращению войны.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Аляска
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Александр Стабб
Европейская комиссия
Организация Объединенных Наций
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Финляндия
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Украина
Польша