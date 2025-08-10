Европейские лидеры опубликовали совместное заявление по Украине на фоне предстоящей встречи Трампа и Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, председатели Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Финляндии Александр Стубб сделали совместное заявление о мире для Украины накануне запланированной встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, пишет УНН со ссылкой на Офис президента Украины.

Мы приветствуем усилия Президента Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, завершение агрессивной войны Российской Федерации и достижение справедливого и прочного мира и безопасности для Украины. Мы убеждены, что успех может обеспечить только подход, который сочетает активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Российскую Федерацию с целью прекращения ее незаконной войны

Европейские лидеры заявили, что готовы поддерживать эту деятельность как дипломатически, так и через сохранение существенной военной и финансовой помощи Украине. В частности, речь идет о работе коалиции желающих, а также через сохранение и введение ограничительных мер против России.

Также лидеры заявили, что необходимы четкие гарантии безопасности, которые дадут Украине возможность эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

Украина имеет свободу выбора собственной судьбы. Содержательные переговоры могут состояться только при условии прекращения огня или уменьшения интенсивности боевых действий. Путь к миру в Украине не может определяться без Украины. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не должны изменяться силой. Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров

Также в заявлении говорится, что неспровоцированное и незаконное вторжение России в Украину является грубым нарушением Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, Будапештского меморандума и последовательных обязательств России.

Мы подчеркиваем нашу непоколебимую приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Мы продолжаем твердо стоять на стороне Украины. Мы едины как европейцы и решительно настроены совместно продвигать наши интересы. И мы и дальше будем тесно сотрудничать с Президентом Трампом и Соединенными Штатами Америки, а также с Президентом Зеленским и народом Украины ради мира в Украине, которая защищает наши жизненно важные интересы безопасности