Єрмак розкрив деталі зустрічі з Ді Венсом та європейськими безпековими радниками

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поділився подробицями зустрічі у Великій Британії з віце-президентом США Джей Ді Венсом та європейськими безпековими радниками. Обговорювалася підтримка України та умови тривалого миру.
Керівник Офісу Президента України поділився подробицями зустрічі у Великій Британії з віце-президентом США Джей Ді Венсом, главою британського МЗС Девідом Леммі та безпековими радниками Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Польщі. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Зокрема, Єрмак подякував кожному учансику зустрічі "за максимально конструктивний підхід".
Позиції звучали чіткі: надійний, тривалий мир можливий лише з Україною за столом переговорів, із повагою до нашого суверенітету та без визнання окупації. Припинення вогню – потрібне. Лінія фронту – не кордон
Він підкреслив, що партнери підтримують Київ не лише словами - допомога триватиме у військовій, фінансовій та санкційній площині, поки агресія не зупиниться.
"Хочу окремо подякувати віцепрезиденту США Джей Ді Венсу за участь у спільних дискусіях, повагу до всіх точок зору та зусилля заради надійного миру", - резюмував Єрмак.
У Великій Британії відбулася зустріч з питань безпеки за участю представників США, України та Європи. За словами британського МЗС Девіда Леммі, підтримка України з боку Королівства залишається непохитною, оскільки "ми продовжуємо працювати над досягненням справедливого та міцного миру".
