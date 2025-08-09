Ермак раскрыл детали встречи с Ди Вэнсом и европейскими советниками по безопасности
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поделился подробностями встречи в Великобритании с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и европейскими советниками по безопасности. Обсуждалась поддержка Украины и условия длительного мира.
Детали
В частности, Ермак поблагодарил каждого участника встречи "за максимально конструктивный подход".
Позиции звучали четкие: надежный, длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров, с уважением к нашему суверенитету и без признания оккупации. Прекращение огня – необходимо. Линия фронта – не граница
Он подчеркнул, что партнеры поддерживают Киев не только словами - помощь будет продолжаться в военной, финансовой и санкционной плоскости, пока агрессия не остановится.
"Хочу отдельно поблагодарить вице-президента США Джей Ди Вэнса за участие в совместных дискуссиях, уважение ко всем точкам зрения и усилия ради надежного мира", - резюмировал Ермак.
Напомним
В Великобритании состоялась встреча по вопросам безопасности с участием представителей США, Украины и Европы. По словам британского МИД Дэвида Лэмми, поддержка Украины со стороны Королевства остается непоколебимой, поскольку "мы продолжаем работать над достижением справедливого и прочного мира".
