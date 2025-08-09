$41.460.00
Ермак раскрыл детали встречи с Ди Вэнсом и европейскими советниками по безопасности

Киев • УНН

 • 952 просмотра

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поделился подробностями встречи в Великобритании с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и европейскими советниками по безопасности. Обсуждалась поддержка Украины и условия длительного мира.

Ермак раскрыл детали встречи с Ди Вэнсом и европейскими советниками по безопасности

Руководитель Офиса Президента Украины поделился подробностями встречи в Великобритании с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, главой британского МИД Дэвидом Лэмми и советниками по безопасности Франции, Германии, Италии, Финляндии и Польши. Об этом сообщает УНН.

Детали

В частности, Ермак поблагодарил каждого участника встречи "за максимально конструктивный подход".

Позиции звучали четкие: надежный, длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров, с уважением к нашему суверенитету и без признания оккупации. Прекращение огня – необходимо. Линия фронта – не граница

- написал глава ОП.

Он подчеркнул, что партнеры поддерживают Киев не только словами - помощь будет продолжаться в военной, финансовой и санкционной плоскости, пока агрессия не остановится.

"Хочу отдельно поблагодарить вице-президента США Джей Ди Вэнса за участие в совместных дискуссиях, уважение ко всем точкам зрения и усилия ради надежного мира", - резюмировал Ермак.

Напомним

В Великобритании состоялась встреча по вопросам безопасности с участием представителей США, Украины и Европы. По словам британского МИД Дэвида Лэмми, поддержка Украины со стороны Королевства остается непоколебимой, поскольку "мы продолжаем работать над достижением справедливого и прочного мира".

Ермак провел разговор с советниками по нацбезопасности: обсудили справедливый мир для Украины08.08.25, 23:12 • 8044 просмотра

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Дэвид Лэмми
Джей Ди Вэнс
Финляндия
Андрій Єрмак
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Соединённые Штаты
Украина
Польша