Ермак провел разговор с советниками по нацбезопасности: обсудили справедливый мир для Украины
Киев • УНН
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел онлайн-разговор с советниками по нацбезопасности США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и представителями НАТО. Обсуждали координацию позиций для достижения устойчивого и справедливого мира для Украины.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел разговор с советниками по вопросам национальной безопасности США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и представителями НАТО, во время которого обсудили справедливый и устойчивый мир для Украины. Об этом Ермак написал в Telegram, передает УНН.
Провел онлайн-разговор с советниками по вопросам национальной безопасности США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии и представителями НАТО. Сосредоточились на координации позиций, чтобы как можно быстрее приблизить устойчивый и справедливый мир для Украины. Мы готовы работать максимально продуктивно ради сохранения жизней и прекращения боевых действий
Он подчеркнул, что договорились продолжить взаимодействие в ближайшее время.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что советники по безопасности Украины и партнеров провели вчера разговор, который также продолжится и сегодня.