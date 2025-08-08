Безпекові радники вчора говорили, сьогодні в них продовження роботи - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський повідомив про переговори безпекових радників щодо припинення вогню. Він наголосив, що рішення має бути ухвалене росією, яка розпочала війну.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що безпекові радники України та партнерів провели вчора розмову, яка також продовжиться і сьогодні. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Безпекові радники вчора говорили, сьогодні в них продовження роботи. Андрій Єрмак координує радників лідерів. Міністр закордонних справ працює з колегами у Європі. Ми постійно в комунікації з американською стороною, і зі свого боку наші партнери говорять зі Сполученими Штатами Америки. Всіх об’єднує усвідомлення, що є можливість досягти як мінімум припинення вогню, і все залежить від правильного тиску на росію
Він зазначив, що саме в росії має бути ухвалене рішення, що цю війну, яку вони почали, вони ж мають і закінчити.
росія не рахується із втратами людей. Вони блокують усю інформацію про свої втрати. Але вони не можуть заблокувати об’єктивну реальність – те, що відчуває російська економіка, те, як припиняють роботу російські підприємства, те, як терпить збитки російська логістика. Санкції можуть спрацювати саме так, як нам потрібно. Я хочу подякувати сьогодні всім у світі, хто нам допомагає - допомагає завершенню війни
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодив кілька нових санкційних пакетів України, відповідні рішення будуть незабаром.