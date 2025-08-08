Безпекові радники вчора говорили, сьогодні в них продовження роботи - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що безпекові радники України та партнерів провели вчора розмову, яка також продовжиться і сьогодні. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Безпекові радники вчора говорили, сьогодні в них продовження роботи. Андрій Єрмак координує радників лідерів. Міністр закордонних справ працює з колегами у Європі. Ми постійно в комунікації з американською стороною, і зі свого боку наші партнери говорять зі Сполученими Штатами Америки. Всіх об’єднує усвідомлення, що є можливість досягти як мінімум припинення вогню, і все залежить від правильного тиску на росію - сказав Зеленський.

Він зазначив, що саме в росії має бути ухвалене рішення, що цю війну, яку вони почали, вони ж мають і закінчити.

росія не рахується із втратами людей. Вони блокують усю інформацію про свої втрати. Але вони не можуть заблокувати об’єктивну реальність – те, що відчуває російська економіка, те, як припиняють роботу російські підприємства, те, як терпить збитки російська логістика. Санкції можуть спрацювати саме так, як нам потрібно. Я хочу подякувати сьогодні всім у світі, хто нам допомагає - допомагає завершенню війни - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодив кілька нових санкційних пакетів України, відповідні рішення будуть незабаром.