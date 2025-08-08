$41.460.15
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
Бійці ГУР уразили РЛС "Єнісєй" у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила Україна
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов'язаним
8 серпня, 10:49 • 108195 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 48539 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 36381 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 25778 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Безпекові радники вчора говорили, сьогодні в них продовження роботи - Зеленський

Київ • УНН

 • 1330 перегляди

Президент Зеленський повідомив про переговори безпекових радників щодо припинення вогню. Він наголосив, що рішення має бути ухвалене росією, яка розпочала війну.

Безпекові радники вчора говорили, сьогодні в них продовження роботи - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що безпекові радники України та партнерів провели вчора розмову, яка також продовжиться і сьогодні. Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Безпекові радники вчора говорили, сьогодні в них продовження роботи. Андрій Єрмак координує радників лідерів. Міністр закордонних справ працює з колегами у Європі. Ми постійно в комунікації з американською стороною, і зі свого боку наші партнери говорять зі Сполученими Штатами Америки. Всіх об’єднує усвідомлення, що є можливість досягти як мінімум припинення вогню, і все залежить від правильного тиску на росію

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що саме в росії має бути ухвалене рішення, що цю війну, яку вони почали, вони ж мають і закінчити.

росія не рахується із втратами людей. Вони блокують усю інформацію про свої втрати. Але вони не можуть заблокувати об’єктивну реальність – те, що відчуває російська економіка, те, як припиняють роботу російські підприємства, те, як терпить збитки російська логістика. Санкції можуть спрацювати саме так, як нам потрібно. Я хочу подякувати сьогодні всім у світі, хто нам допомагає - допомагає завершенню війни

- додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодив кілька нових санкційних пакетів України, відповідні рішення будуть незабаром.

Павло Башинський

