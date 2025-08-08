Советники по безопасности вчера говорили, сегодня у них продолжение работы - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о переговорах советников по безопасности относительно прекращения огня. Он подчеркнул, что решение должно быть принято россией, которая начала войну.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что советники по безопасности Украины и партнеров провели вчера разговор, который также продолжится и сегодня. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
Советники по безопасности вчера говорили, сегодня у них продолжение работы. Андрей Ермак координирует советников лидеров. Министр иностранных дел работает с коллегами в Европе. Мы постоянно в коммуникации с американской стороной, и со своей стороны наши партнеры говорят с Соединенными Штатами Америки. Всех объединяет осознание, что есть возможность достичь как минимум прекращения огня, и все зависит от правильного давления на россию
Он отметил, что именно в россии должно быть принято решение, что эту войну, которую они начали, они же должны и закончить.
россия не считается с потерями людей. Они блокируют всю информацию о своих потерях. Но они не могут заблокировать объективную реальность – то, что чувствует российская экономика, то, как прекращают работу российские предприятия, то, как терпит убытки российская логистика. Санкции могут сработать именно так, как нам нужно. Я хочу поблагодарить сегодня всех в мире, кто нам помогает - помогает завершению войны
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал несколько новых санкционных пакетов Украины, соответствующие решения будут вскоре.