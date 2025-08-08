Советники по безопасности вчера говорили, сегодня у них продолжение работы - Зеленский

$41.460.15
15:03 • 17688 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 74352 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 84027 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 51524 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 105111 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
8 августа, 09:44 • 64685 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
8 августа, 09:33 • 48085 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
8 августа, 09:21 • 36203 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 92066 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
8 августа, 07:40 • 25699 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьминых
14:30
Семья кадырова получила рекордное количество наград после вторжения в Украину
16:08
В Киеве автомобиль влетел в ТРЦ Ocean Plaza: водитель перепутала педали
17:02
Кабмин уволил двух заместителей министров образования и соцполитики: о ком идет речь
17:21
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила Украина
14:38
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея Кузьминых
14:30
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Си Цзиньпин
Сирил Рамафоса
Эдгарс Ринкевичс
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Молдова
Китай
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира
7 августа, 11:02
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм
6 августа, 10:39
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ
6 августа, 07:07
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ
6 августа, 05:58
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Forbes
Ми-8

Советники по безопасности вчера говорили, сегодня у них продолжение работы - Зеленский

Киев • УНН

 • 1060 просмотра

Президент Зеленский сообщил о переговорах советников по безопасности относительно прекращения огня. Он подчеркнул, что решение должно быть принято россией, которая начала войну.

Советники по безопасности вчера говорили, сегодня у них продолжение работы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что советники по безопасности Украины и партнеров провели вчера разговор, который также продолжится и сегодня. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Советники по безопасности вчера говорили, сегодня у них продолжение работы. Андрей Ермак координирует советников лидеров. Министр иностранных дел работает с коллегами в Европе. Мы постоянно в коммуникации с американской стороной, и со своей стороны наши партнеры говорят с Соединенными Штатами Америки. Всех объединяет осознание, что есть возможность достичь как минимум прекращения огня, и все зависит от правильного давления на россию

- сказал Зеленский.

Он отметил, что именно в россии должно быть принято решение, что эту войну, которую они начали, они же должны и закончить.

россия не считается с потерями людей. Они блокируют всю информацию о своих потерях. Но они не могут заблокировать объективную реальность – то, что чувствует российская экономика, то, как прекращают работу российские предприятия, то, как терпит убытки российская логистика. Санкции могут сработать именно так, как нам нужно. Я хочу поблагодарить сегодня всех в мире, кто нам помогает - помогает завершению войны

- добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал несколько новых санкционных пакетов Украины, соответствующие решения будут вскоре.

Павел Башинский

Андрій Єрмак
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина