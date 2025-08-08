Советники по безопасности вчера говорили, сегодня у них продолжение работы - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что советники по безопасности Украины и партнеров провели вчера разговор, который также продолжится и сегодня. Об этом Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Советники по безопасности вчера говорили, сегодня у них продолжение работы. Андрей Ермак координирует советников лидеров. Министр иностранных дел работает с коллегами в Европе. Мы постоянно в коммуникации с американской стороной, и со своей стороны наши партнеры говорят с Соединенными Штатами Америки. Всех объединяет осознание, что есть возможность достичь как минимум прекращения огня, и все зависит от правильного давления на россию