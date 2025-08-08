Відповідні рішення будуть незабаром: Зеленський анонсував нові санкційні пакети України

$41.460.15
15:03 • 14676 перегляди
Рада ЄС ухвалила рішення про надання Україні 3,056 млрд євро в межах Ukraine Facility - Свириденко
14:38 • 59530 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo
Ексклюзив
13:00 • 71047 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 44834 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
8 серпня, 10:49 • 92025 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
8 серпня, 09:44 • 61598 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
8 серпня, 09:33 • 46377 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
8 серпня, 09:21 • 35598 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 85678 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
8 серпня, 07:40 • 25468 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації8 серпня, 08:20 • 93283 перегляди
Бойова медикиня "Мері" загинула на фронті: деталі її життя та подвигуPhoto8 серпня, 08:39 • 11609 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 96470 перегляди
Трамп хоче зустрітись із путіним у Ватикані: Італія – під дипломатичним тиском12:44 • 15580 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto14:30 • 50373 перегляди
Бійці ГУР уразили РЛС “Єнісєй” у Криму: які ще рідкісні російські радіолокаційні системи знищила УкраїнаPhotoVideo14:38 • 59509 перегляди
Антикорупційним органам України варто звернути увагу на діяльність нардепа Сергія КузьмінихPhoto14:30 • 50457 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
13:00 • 71028 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 96571 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
8 серпня, 09:00 • 85664 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto8 серпня, 11:15 • 96571 перегляди
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 158323 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 173191 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 179122 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 168036 перегляди
С-400
MIM-104 Patriot
Forbes
Мі-8
Пістолет

Відповідні рішення будуть незабаром: Зеленський анонсував нові санкційні пакети України

Київ • УНН

 • 526 перегляди

Президент України Володимир Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів. Відповідні рішення будуть незабаром.

Відповідні рішення будуть незабаром: Зеленський анонсував нові санкційні пакети України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодив кілька нових санкційних пакетів України, відповідні рішення будуть незабаром, передає УНН.

Сьогодні ж я погодив кілька наших нових санкційних пакетів, пакетів України, – незабаром будуть відповідні рішення 

- повідомив Зеленський.

Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв04.08.25, 10:56 • 76014 переглядiв

Раніше

Президент України підписав закон про санкції щодо російських морських та повітряних суден, які транспортують нафту, зброю та військових. Цей крок спрямований на боротьбу з "тіньовим флотом" рф, який використовує старі незастраховані судна.

Нові санкції стосуються понад 90 компаній із видобутку металів для російських двигунів та БПЛА - Зеленський27.07.25, 16:39 • 6285 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Володимир Зеленський
Україна