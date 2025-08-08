Відповідні рішення будуть незабаром: Зеленський анонсував нові санкційні пакети України
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський погодив кілька нових санкційних пакетів. Відповідні рішення будуть незабаром.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодив кілька нових санкційних пакетів України, відповідні рішення будуть незабаром, передає УНН.
Сьогодні ж я погодив кілька наших нових санкційних пакетів, пакетів України, – незабаром будуть відповідні рішення
Зеленський ввів санкції проти викрадачів активів з ТОТ та 15 керівників російських музеїв04.08.25, 10:56 • 76014 переглядiв
Раніше
Президент України підписав закон про санкції щодо російських морських та повітряних суден, які транспортують нафту, зброю та військових. Цей крок спрямований на боротьбу з "тіньовим флотом" рф, який використовує старі незастраховані судна.
Нові санкції стосуються понад 90 компаній із видобутку металів для російських двигунів та БПЛА - Зеленський27.07.25, 16:39 • 6285 переглядiв