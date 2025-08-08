Відповідні рішення будуть незабаром: Зеленський анонсував нові санкційні пакети України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що погодив кілька нових санкційних пакетів України, відповідні рішення будуть незабаром, передає УНН.

Сьогодні ж я погодив кілька наших нових санкційних пакетів, пакетів України, – незабаром будуть відповідні рішення - повідомив Зеленський.

Президент України підписав закон про санкції щодо російських морських та повітряних суден, які транспортують нафту, зброю та військових. Цей крок спрямований на боротьбу з "тіньовим флотом" рф, який використовує старі незастраховані судна.

