Соответствующие решения будут в скором времени: Зеленский анонсировал новые санкционные пакеты Украины
Президент Украины Владимир Зеленский согласовал несколько новых санкционных пакетов. Соответствующие решения будут в скором времени.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласовал несколько новых санкционных пакетов Украины, соответствующие решения будут вскоре, передает УНН.
Сегодня же я согласовал несколько наших новых санкционных пакетов, пакетов Украины, – вскоре будут соответствующие решения
Президент Украины подписал закон о санкциях в отношении российских морских и воздушных судов, которые транспортируют нефть, оружие и военных. Этот шаг направлен на борьбу с "теневым флотом" РФ, который использует старые незастрахованные суда.
