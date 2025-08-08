Єрмак провів розмову з радниками з нацбезпеки: обговорили справедливий мир для України
Київ • УНН
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з радниками з нацбезпеки США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та представниками НАТО. Обговорювали координацію позицій для досягнення сталого та справедливого миру для України.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з радниками з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та представниками НАТО, під час якої обговорили справедливий і сталий мир для України. Про це Єрмак написав в Telegram, передає УНН.
Провів онлайн-розмову з радниками з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та представниками НАТО. Зосередилися на координації позицій, щоб якнайшвидше наблизити сталий і справедливий мир для України. Ми готові працювати максимально продуктивно заради збереження життів і припинення бойових дій
Він наголосив, що домовилися продовжити взаємодію найближчим часом.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що безпекові радники України та партнерів провели вчора розмову, яка також продовжиться і сьогодні.