Єрмак провів розмову з радниками з нацбезпеки: обговорили справедливий мир для України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову з радниками з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та представниками НАТО, під час якої обговорили справедливий і сталий мир для України. Про це Єрмак написав в Telegram, передає УНН.

Провів онлайн-розмову з радниками з питань національної безпеки США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та представниками НАТО. Зосередилися на координації позицій, щоб якнайшвидше наблизити сталий і справедливий мир для України. Ми готові працювати максимально продуктивно заради збереження життів і припинення бойових дій - написав Єрмак.

Він наголосив, що домовилися продовжити взаємодію найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що безпекові радники України та партнерів провели вчора розмову, яка також продовжиться і сьогодні.