Прекращение войны рф и Украины предполагает обмен территориями - Грэм
Киев • УНН
Сенатор США считает, что окончание российско-украинской войны будет предусматривать обмен территориями. Он напомнил о разделе Германии и Корейского полуострова как примерах сосуществования разделенных территорий.
Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что окончание российско-украинской войны будет предусматривать обмен территориями. Об этом он заявил в эфире NBC News, передает УНН.
Детали
По словам американского политика, Украина не сможет окончательно изгнать российских оккупантов со своей территории. В то же время и россияне не смогут захватить Киев. Поэтому мирное соглашение будет предусматривать определенный формат обоюдных территориальных уступок.
В качестве примера сосуществования разделенных территорий он напомнил восточную и западную части Германии в период с 1945 до конца 1980-х годов - Берлин также был разделен между странами-победителями во Второй мировой войне. Также он упомянул о разделе Корейского полуострова.
Журналистка напомнила Грэму его же заявление 2023 года: тогда он заявлял, что нельзя заканчивать войны, отдавая территорию агрессору, а уступки россии в Украине будут вдохновлять Кремль на новые войны, в том числе против стран – членов ЕС и НАТО.
На это Грэм ответил, что продолжение военной помощи Украине будет гарантировать мир в Европе, ведь россиян "будет сдерживать самая смертоносная армия на европейском континенте - украинская".
Напомним
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты больше не будут финансировать войну в Украине, поскольку американцы "устали присылать деньги на этот конфликт"