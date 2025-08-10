$41.460.00
10 августа, 08:18 • 15557 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 60168 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 138275 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 106459 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 279079 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 157569 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 339927 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 309537 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 107242 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149938 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Прекращение войны рф и Украины предполагает обмен территориями - Грэм

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Сенатор США считает, что окончание российско-украинской войны будет предусматривать обмен территориями. Он напомнил о разделе Германии и Корейского полуострова как примерах сосуществования разделенных территорий.

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм считает, что окончание российско-украинской войны будет предусматривать обмен территориями. Об этом он заявил в эфире NBC News, передает УНН.

Детали

По словам американского политика, Украина не сможет окончательно изгнать российских оккупантов со своей территории. В то же время и россияне не смогут захватить Киев. Поэтому мирное соглашение будет предусматривать определенный формат обоюдных территориальных уступок.

В качестве примера сосуществования разделенных территорий он напомнил восточную и западную части Германии в период с 1945 до конца 1980-х годов - Берлин также был разделен между странами-победителями во Второй мировой войне. Также он упомянул о разделе Корейского полуострова.

Журналистка напомнила Грэму его же заявление 2023 года: тогда он заявлял, что нельзя заканчивать войны, отдавая территорию агрессору, а уступки россии в Украине будут вдохновлять Кремль на новые войны, в том числе против стран – членов ЕС и НАТО.

На это Грэм ответил, что продолжение военной помощи Украине будет гарантировать мир в Европе, ведь россиян "будет сдерживать самая смертоносная армия на европейском континенте - украинская".

Напомним

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты больше не будут финансировать войну в Украине, поскольку американцы "устали присылать деньги на этот конфликт"

Евгений Устименко

ВойнаполитикаНовости Мира
Джей Ди Вэнс
НАТО
Линдси Грэм
Европейский Союз
Германия
Соединённые Штаты
Берлин
Киев