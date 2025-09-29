Советник Ермака о блэкауте в белгороде: это только начало

Комментируя блэкаут в российском белгороде, советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко заявил, что это только начало. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Подробности

Лещенко прокомментировал блэкаут в белгороде в рф после удара по ТЭЦ.

Масштабирование украинского производства, в том числе для закрытия потребностей других стран в тех видах вооружения, которые не являются критическими сейчас для Украины, чтобы иметь ресурсы для изготовления критического оружия и сюрпризы для путина, как накануне в белгороде произошел блэкаут, это только начало - сказал Лещенко.

Также он прокомментировал слова специального посланника по вопросам Украины Кита Келлога о том, что Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории рф.

Если у Украины такая способность появилась (наносить дальнобойные удары по территории рф - ред.), то мы не должны анонсировать это. Анонсом станут прилеты в россии там, где они этого меньше всего ожидают. Поэтому переговоры происходили. Непосредственно Президентом Владимиром Зеленским такой запрос президенту США Трампу в личной беседе озвучен. Теперь смотрим, следим за новостями - сказал Лещенко.

Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – Telegraph

Кроме того, Лещенко заявил, что немецкие партнеры в восторге от возможностей Украины в части ракет "Фламинго".

Ракеты "Фламинго", которые производятся в Украине, в том числе при участии немецкой финансовой поддержки, они только в Украине почему-то у некоторых людей вызывают замечания, а наши немецкие партнеры, которые это частично финансируют, в восторге от возможностей Украины в части ракет "Фламинго" - заявил Лещенко.

Дополнение

Вечером 28 сентября российские телеграм-каналы сообщили о серии взрывов в белгороде и области. Пользователи публикуют видео с последствиями ударов по городу, на которых видны дым и взрывы в районе местной ТЭЦ и одной из подстанций.

В результате атак в белгороде и прилегающих районах исчезло электроснабжение и водоснабжение.

27 сентября Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россия получит блэкаут в москве, если захочет сделать блэкаут в Киеве.