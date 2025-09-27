Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що у разі блекауту в Києві, росія зіткнеться з блекаутом у москві. Він також повідомив, що Україна збила більшість з 92 дронів, що летіли у напрямку Польщі.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія матиме блекаут у москві, якщо захоче зробити блекаут у Києві, передає УНН.
Якщо хочуть блекаут у Києві, то нехай знають у кремлі, що буде блекаут і в столиці росії. Це якщо коротко про ті чи інші моменти, про які ми говорили з президентом Трампом
Він додав, що цивілізовані країни не починають війни першими, але це не означає, що вони слабкі.
Цивілізовані країни відрізняють від диких тим, що ніколи не починають першими і не є агресорами. Але це не значить, що вони слабкі
Доповнення
Зеленський заявив, що у напрямку Польщі летіли 92 дрони, але долетіло 19. Решта були збиті українськими військовими.
"У Польщу летіли 92 дрони. Ми майже все збили. 19 долетіли до них. Ми збили їх на території України. Можна сказати, що вони летіли до нас, але ми бачили напрямки", - повідомив Зеленський.
Президент Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ України, під час якої обговорили домовленості на полях Генасамблеї ООН.