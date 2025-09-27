Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія матиме блекаут у москві, якщо захоче зробити блекаут у Києві, передає УНН.

Якщо хочуть блекаут у Києві, то нехай знають у кремлі, що буде блекаут і в столиці росії. Це якщо коротко про ті чи інші моменти, про які ми говорили з президентом Трампом