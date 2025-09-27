Зеленський доручив главі МЗС якнайшвидше реалізувати домовленості щодо пакетів підтримки України
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ, обговоривши домовленості на полях Генасамблеї ООН. Йшлося про реалізацію угод щодо пакетів допомоги Україні та розширення програми PURL.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ України, під час якої обговорили домовленості на полях Генасамблеї ООН. Зокрема, йшлося про реалізацію угод щодо пакетів допомоги Україні, пише УНН з посиланням на Офіс Президента.
Був досягнутий рекордний рівень участі лідерів і представників держав та міжнародних організацій у заходах, які були організовані Україною або стосувалися завдань, що важливі для України. Відбулося спеціальне засідання Ради Безпеки ООН, уперше на глобальному рівні провели саміт Кримської платформи, рекордне представництво світу було й на нашому саміті Коаліції за повернення українських дітей, які були викрадені росією. На різних рівнях відбулись більше ніж 40 форматів зустрічей з партнерами – найвищий рівень, рівень МЗС, команди уряду, Офісу, секретаря РНБО України
Глава держави доручив очільнику МЗС якнайшвидше реалізувати всі домовленості щодо пакетів підтримки для України.
Максимально оперативно виконаємо і домовленості, які були досягнуті на зустрічі з Президентом Трампом і його командою – дуже продуктивна зустріч
З-поміж усього іншого, повідомив Зеленський, відбудеться розширення програми PURL завдяки партнерам у Європі, і ця програма вже збільшує можливості української армії.
Є хороші сигнали від партнерів щодо використання заморожених російських активів для захисту та відновлення України. Працюємо для розширення нашого оборонного виробництва і початку керованого експорту української зброї: була досягнута ще одна домовленість щодо цього, і вже триває наша робота з чотирма країнами для відкриття наших експортних платформ
Доповнення
Президент Володимир Зеленський за підсумками візиту до Сполучених Штатів, де зустрівся у тому числі з президентом США Дональдом Трампом, вказав, що Україна відчуває, що Америка – з Україною.