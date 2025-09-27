Зеленський доручив главі МЗС якнайшвидше реалізувати домовленості щодо пакетів підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ України, під час якої обговорили домовленості на полях Генасамблеї ООН. Зокрема, йшлося про реалізацію угод щодо пакетів допомоги Україні, пише УНН з посиланням на Офіс Президента.

Був досягнутий рекордний рівень участі лідерів і представників держав та міжнародних організацій у заходах, які були організовані Україною або стосувалися завдань, що важливі для України. Відбулося спеціальне засідання Ради Безпеки ООН, уперше на глобальному рівні провели саміт Кримської платформи, рекордне представництво світу було й на нашому саміті Коаліції за повернення українських дітей, які були викрадені росією. На різних рівнях відбулись більше ніж 40 форматів зустрічей з партнерами – найвищий рівень, рівень МЗС, команди уряду, Офісу, секретаря РНБО України