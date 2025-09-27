Зеленский поручил главе МИД как можно быстрее реализовать договоренности по пакетам поддержки Украины
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел, обсудив договоренности на полях Генассамблеи ООН. Речь шла о реализации соглашений по пакетам помощи Украине и расширении программы PURL.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Украины, во время которой обсудили договоренности на полях Генассамблеи ООН. В частности, речь шла о реализации соглашений по пакетам помощи Украине, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.
Был достигнут рекордный уровень участия лидеров и представителей государств и международных организаций в мероприятиях, которые были организованы Украиной или касались задач, важных для Украины. Состоялось специальное заседание Совета Безопасности ООН, впервые на глобальном уровне провели саммит Крымской платформы, рекордное представительство мира было и на нашем саммите Коалиции за возвращение украинских детей, которые были похищены россией. На разных уровнях состоялось более 40 форматов встреч с партнерами – самый высокий уровень, уровень МИД, команды правительства, Офиса, секретаря СНБО Украины
Глава государства поручил главе МИД как можно скорее реализовать все договоренности по пакетам поддержки для Украины.
Максимально оперативно выполним и договоренности, которые были достигнуты на встрече с Президентом Трампом и его командой – очень продуктивная встреча
Помимо всего прочего, сообщил Зеленский, произойдет расширение программы PURL благодаря партнерам в Европе, и эта программа уже увеличивает возможности украинской армии.
Есть хорошие сигналы от партнеров по использованию замороженных российских активов для защиты и восстановления Украины. Работаем для расширения нашего оборонного производства и начала управляемого экспорта украинского оружия: была достигнута еще одна договоренность по этому, и уже идет наша работа с четырьмя странами для открытия наших экспортных платформ
Дополнение
Президент Владимир Зеленский по итогам визита в Соединенные Штаты, где встретился в том числе с президентом США Дональдом Трампом, указал, что Украина чувствует, что Америка – с Украиной.