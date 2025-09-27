Зеленский поручил главе МИД как можно быстрее реализовать договоренности по пакетам поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Украины, во время которой обсудили договоренности на полях Генассамблеи ООН. В частности, речь шла о реализации соглашений по пакетам помощи Украине, пишет УНН со ссылкой на Офис Президента.

Был достигнут рекордный уровень участия лидеров и представителей государств и международных организаций в мероприятиях, которые были организованы Украиной или касались задач, важных для Украины. Состоялось специальное заседание Совета Безопасности ООН, впервые на глобальном уровне провели саммит Крымской платформы, рекордное представительство мира было и на нашем саммите Коалиции за возвращение украинских детей, которые были похищены россией. На разных уровнях состоялось более 40 форматов встреч с партнерами – самый высокий уровень, уровень МИД, команды правительства, Офиса, секретаря СНБО Украины