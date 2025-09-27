Зеленський після зустрічі з Трампом: Америка - з Україною, і ми це відчуваємо

Президент Володимир Зеленський за підсумками візиту до Сполучених Штатів, де зустрівся у тому числі з президентом США Дональдом Трампом, вказав, що Україна відчуває, що Америка – з Україною, пише УНН.

Америка – з Україною, і ми це відчуваємо. Дякуємо народу США, Президенту Дональду Трампу та першій леді Меланії Трамп за увагу до українців, до наших дітей, до наших людей. Ми разом – це значить, що життя буде захищене, а мир і безпека – ближчі