Зеленський після зустрічі з Трампом: Америка - з Україною, і ми це відчуваємо
Київ • УНН
Президент Зеленський подякував народу США, Дональду та Меланії Трамп за підтримку України. Він підкреслив, що ця співпраця наближає мир та безпеку.
Президент Володимир Зеленський за підсумками візиту до Сполучених Штатів, де зустрівся у тому числі з президентом США Дональдом Трампом, вказав, що Україна відчуває, що Америка – з Україною, пише УНН.
Америка – з Україною, і ми це відчуваємо. Дякуємо народу США, Президенту Дональду Трампу та першій леді Меланії Трамп за увагу до українців, до наших дітей, до наших людей. Ми разом – це значить, що життя буде захищене, а мир і безпека – ближчі
Відповідне повідомлення Зеленський супроводив фото з дружиною Оленою Зеленською із зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та першою леді Сполучених Штатів Меланією Трамп.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна говорить із США про конкретні речі, які можуть зупинити цю війну, зазначивши, що важливо, щоб було реалізовано те, про що сторони домовляються.
За даними ЗМІ, Зеленський попросив у Трампа ракети Tomahawk під час їх зустрічі.
Трамп і Зеленський говорили про знаття табу на постачання зброї для України - Сибіга27.09.25, 12:08 • 962 перегляди