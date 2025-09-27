Зеленський після зустрічі з Трампом: Америка - з Україною, і ми це відчуваємо

$41.490.00
48.710.00
ukenru
26 вересня, 14:33 • 40278 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 78524 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 33233 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 32669 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 32124 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 24970 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 46810 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 49322 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49736 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 30151 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2м/с
50%
761мм
Популярнi новини
На ТОТ почали зачинятися паливні заправки - ЦНС27 вересня, 00:17 • 16994 перегляди
Британський політик зізнався, що робив проросійські заяви в обмін на хабарі27 вересня, 01:14 • 3906 перегляди
У 13 разів перевищує Юпітер: вчені NASA виявили екзопланету у зоні, де життя неможливе27 вересня, 01:36 • 4686 перегляди
Україну накриє холодна повітряна маса: дощі, сильний вітер та заморозки 27 вересняPhoto05:02 • 10286 перегляди
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій06:00 • 12353 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій06:00 • 12426 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 78531 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 37535 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 46812 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 49324 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петер Сіярто
Рустем Умєров
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Данія
Реклама
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 40279 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 32654 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 38044 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 40420 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 48082 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Шахед-136
Truth Social
The Washington Post
Financial Times

Зеленський після зустрічі з Трампом: Америка - з Україною, і ми це відчуваємо

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Президент Зеленський подякував народу США, Дональду та Меланії Трамп за підтримку України. Він підкреслив, що ця співпраця наближає мир та безпеку.

Зеленський після зустрічі з Трампом: Америка - з Україною, і ми це відчуваємо

Президент Володимир Зеленський за підсумками візиту до Сполучених Штатів, де зустрівся у тому числі з президентом США Дональдом Трампом, вказав, що Україна відчуває, що Америка – з Україною, пише УНН.

Америка – з Україною, і ми це відчуваємо. Дякуємо народу США, Президенту Дональду Трампу та першій леді Меланії Трамп за увагу до українців, до наших дітей, до наших людей. Ми разом – це значить, що життя буде захищене, а мир і безпека – ближчі

- написав Президент Володимир Зеленський у X, підсумовуючи візит до США.

Відповідне повідомлення Зеленський супроводив фото з дружиною Оленою Зеленською із зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та першою леді Сполучених Штатів Меланією Трамп.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна говорить із США про конкретні речі, які можуть зупинити цю війну, зазначивши, що важливо, щоб було реалізовано те, про що сторони домовляються.

За даними ЗМІ, Зеленський попросив у Трампа ракети Tomahawk під час їх зустрічі.

Трамп і Зеленський говорили про знаття табу на постачання зброї для України - Сибіга27.09.25, 12:08 • 962 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Олена Зеленська