Зеленский после встречи с Трампом: Америка - с Украиной, и мы это чувствуем

26 сентября, 14:33 • 40258 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 78480 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 33216 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 32653 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 32109 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 24968 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 46801 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 49314 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 49735 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 30150 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
На ВОТ начали закрываться топливные заправки - ЦНС27 сентября, 00:17
Британский политик признался, что делал пророссийские заявления в обмен на взятки27 сентября, 01:14
В 13 разів перевищує Юпітер: вчені NASA виявили екзопланету в зоні, де життя неможливе27 сентября, 01:36
Украину накроет холодная воздушная масса: дожди, сильный ветер и заморозки 27 сентября
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий
публикации
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков26 сентября, 12:18
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 46799 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть26 сентября, 14:33
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans26 сентября, 07:07
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17
Зеленский после встречи с Трампом: Америка - с Украиной, и мы это чувствуем

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Президент Зеленский поблагодарил народ США, Дональда и Меланию Трамп за поддержку Украины. Он подчеркнул, что это сотрудничество приближает мир и безопасность.

Зеленский после встречи с Трампом: Америка - с Украиной, и мы это чувствуем

Президент Владимир Зеленский по итогам визита в Соединенные Штаты, где встретился в том числе с президентом США Дональдом Трампом, указал, что Украина чувствует, что Америка – с Украиной, пишет УНН.

Америка – с Украиной, и мы это чувствуем. Спасибо народу США, Президенту Дональду Трампу и первой леди Мелании Трамп за внимание к украинцам, к нашим детям, к нашим людям. Мы вместе – это значит, что жизнь будет защищена, а мир и безопасность – ближе

- написал Президент Владимир Зеленский в X, подытоживая визит в США.

Соответствующее сообщение Зеленский сопроводил фото с женой Еленой Зеленской со встречи с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Соединенных Штатов Меланией Трамп.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина говорит с США о конкретных вещах, которые могут остановить эту войну, отметив, что важно, чтобы было реализовано то, о чем стороны договариваются.

По данным СМИ, Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk во время их встречи.

Трамп и Зеленский говорили о снятии табу на поставки оружия для Украины - Сибига27.09.25, 12:08 • 958 просмотров

Юлия Шрамко

