Зеленский после встречи с Трампом: Америка - с Украиной, и мы это чувствуем

Президент Владимир Зеленский по итогам визита в Соединенные Штаты, где встретился в том числе с президентом США Дональдом Трампом, указал, что Украина чувствует, что Америка – с Украиной, пишет УНН.

Америка – с Украиной, и мы это чувствуем. Спасибо народу США, Президенту Дональду Трампу и первой леди Мелании Трамп за внимание к украинцам, к нашим детям, к нашим людям. Мы вместе – это значит, что жизнь будет защищена, а мир и безопасность – ближе