Зеленский после встречи с Трампом: Америка - с Украиной, и мы это чувствуем
Киев • УНН
Президент Зеленский поблагодарил народ США, Дональда и Меланию Трамп за поддержку Украины. Он подчеркнул, что это сотрудничество приближает мир и безопасность.
Президент Владимир Зеленский по итогам визита в Соединенные Штаты, где встретился в том числе с президентом США Дональдом Трампом, указал, что Украина чувствует, что Америка – с Украиной, пишет УНН.
Америка – с Украиной, и мы это чувствуем. Спасибо народу США, Президенту Дональду Трампу и первой леди Мелании Трамп за внимание к украинцам, к нашим детям, к нашим людям. Мы вместе – это значит, что жизнь будет защищена, а мир и безопасность – ближе
Соответствующее сообщение Зеленский сопроводил фото с женой Еленой Зеленской со встречи с президентом США Дональдом Трампом и первой леди Соединенных Штатов Меланией Трамп.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина говорит с США о конкретных вещах, которые могут остановить эту войну, отметив, что важно, чтобы было реализовано то, о чем стороны договариваются.
По данным СМИ, Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk во время их встречи.
