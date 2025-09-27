$41.490.00
Трамп и Зеленский говорили о снятии табу на поставки оружия для Украины - Сибига

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Во время встречи на Генассамблее ООН Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп обсудили снятие ограничений на поставки оружия для Украины. Также речь шла о совместных экономических проектах и взаимодействии по дроновым технологиям.

Трамп и Зеленский говорили о снятии табу на поставки оружия для Украины - Сибига

Во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН речь шла в том числе о снятии табу на поставки оружия для Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, пишет УНН.

Детали

"Конечно, речь шла о снятии табу. О снятии любых табу на поставки оружия для Украины. Должен быть пакет сдерживания. россия должна понимать, что атакуя Украину 800 или 600 дронами, она будет получать такой же пропорциональный ответ, а то и больше", - отметил Сибига.

ЦПД СНБО о последних обстрелах рф: у Украины есть инструменты наносить ответные удары26.09.25, 16:40 • 2416 просмотров

По словам главы МИД, пришло время принудить россию к настоящим переговорам коллективными усилиями цивилизованного мира.

"Сейчас пришло время объединить мировые усилия и принудить россию к реальным переговорам. Поэтому состоялся очень продуктивный в этом контексте разговор с Трампом", - сказал Сибига, назвав общение "исторического характера", когда оно меняет парадигму.

Кроме этого, лидеры говорили о ситуации на поле боя, совместных экономических проектах и взаимодействии по дроновым технологиям.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина говорит с США о конкретных вещах, которые могут остановить эту войну, отметив, что важно, чтобы было реализовано то, о чем стороны договариваются.

По данным СМИ, Зеленский попросил у Трампа ракеты Tomahawk во время их встречи.

Павел Зинченко

