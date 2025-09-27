Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у россии будет блэкаут в москве, если она захочет устроить блэкаут в Киеве, передает УНН.

Если хотят блэкаут в Киеве, то пусть знают в кремле, что будет блэкаут и в столице россии. Это если коротко о тех или иных моментах, о которых мы говорили с президентом Трампом