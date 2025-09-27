Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что в случае блэкаута в Киеве, россия столкнется с блэкаутом в москве. Он также сообщил, что Украина сбила большинство из 92 дронов, летевших в направлении Польши.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у россии будет блэкаут в москве, если она захочет устроить блэкаут в Киеве, передает УНН.
Если хотят блэкаут в Киеве, то пусть знают в кремле, что будет блэкаут и в столице россии. Это если коротко о тех или иных моментах, о которых мы говорили с президентом Трампом
Он добавил, что цивилизованные страны не начинают войны первыми, но это не значит, что они слабы.
Цивилизованные страны отличаются от диких тем, что никогда не начинают первыми и не являются агрессорами. Но это не значит, что они слабы
Дополнение
Зеленский заявил, что в направлении Польши летели 92 дрона, но долетели 19. Остальные были сбиты украинскими военными.
"В Польшу летели 92 дрона. Мы почти все сбили. 19 долетели до них. Мы сбили их на территории Украины. Можно сказать, что они летели к нам, но мы видели направления", - сообщил Зеленский.
Президент Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Украины, во время которой обсудили договоренности на полях Генассамблеи ООН.