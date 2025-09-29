Радник Єрмака про блекаут у бєлгороді: це тільки початок

Коментуючи блекаут в російському бєлгороді, радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко заявив, що це тільки початок. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

Лещенко прокоментував блекаут у бєлгороді у рф після удару по ТЕЦ.

Масштабування українського виробництва в тому числі для закриття потреб інших країн в тих видах озброєння, які є не критичними зараз для України, щоб мати ресурси для виготовлення критичної зброї й сюрпризи для путіна, як на передодні у бєлгороді відбувся блекаут, це тільки початок - сказав Лещенко.

Також він прокоментував слова спеціального посланника з питань України Кіта Келлога про те, що Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф.

Якщо в України така здатність з'явився (завдавати далекобійних ударів по території рф - ред.), то ми не повинні анонсувати це. Анонсом стануть прильоти в росії там, де вони на це найменше очікують. Тому переговори відбувалися. Безпосередньо Президентом Володимиром Зеленським такий запит президенту США Трампу в особистій розмові озвучив. Тепер дивимося, слідкуємо за новинами - сказав Лещенко.

Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph

Окрім того, Лещенко заявив, що німецькі партнери у захваті від спроможностей України в частині ракет "Фламінго".

Ракети "Фламінго", які виготовляються в Україні, в тому числі за участі німецької фінансової підтримки, вони тільки в Україні чомусь в деяких людей викликають зауваження, а наші німецькі партнери, які це частково фінансують, у захваті від спроможностей України в частині ракет "Фламінго" - заявив Лещенко.

Доповнення

Ввечері 28 вересня російські телеграм-канали повідомили про серію вибухів у бєлгороді та області. Користувачі публікують відео з наслідками ударів по місту, на яких видно дим та вибухи в районі місцевої ТЕЦ та однієї з підстанцій.

Внаслідок атак у бєлгороді та прилеглих районах зникло електропостачання і водопостачання.

27 вересня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що росія матиме блекаут у москві, якщо захоче зробити блекаут у Києві.