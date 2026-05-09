Зеленский готов к встрече с путиным где угодно, но не в москве - советник ОП

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

Владимир Зеленский готов встретиться с путиным в любой локации, кроме москвы. Советник ОП объяснил это статусом столицы государства-агрессора.

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с главой кремля владимиром путиным где угодно, но не в москве, заявил советник Офиса Президента Украины Сергей Лещенко в эфире телемарафона, пишет УНН.

Владимир Зеленский готов к встрече с путиным где угодно, но не в москве. Потому что москва – это столица государства-агрессора. Такой формат переговоров невозможен

– сказал советник ОП Лещенко.

Напомним

9 мая помощник российского диктатора юрий ушаков снова подтвердил, что глава кремля владимир путин готов провести встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским - в москве.

Юлия Шрамко

