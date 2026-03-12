Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в румынскую столицу Бухарест на встречу с румынским коллегой, ожидается также визит в центр по подготовке пилотов F-16, сообщил в четверг советник Офиса Президента Сергей Лещенко в Telegram, пишет УНН.

Президент Владимир Зеленский прибыл в Бухарест. В Румынии он встретится с Президентом Никушором Даном, Премьер-министром Илие Боложаном и посетит центр по подготовке пилотов F-16 - сообщил советник Офиса Президента Сергей Лещенко.

"Двусторонние консультации высокого уровня состоятся в контексте недавнего завершения, 24 февраля, четырех лет с момента начала Россией агрессивной войны против Украины. Румыния с первых дней оказывала Украине многомерную поддержку и сейчас вносит свой вклад в международные усилия по справедливому и прочному миру, сопровождающемуся надежными гарантиями безопасности для Украины", говорится в цитируемом Digi24 пресс-релизе Котроченского дворца - офиса президента Румынии.

Главы двух государств также обсудят "вопросы, которые будут способствовать консолидации всесторонних, конструктивных, ориентированных на будущее двусторонних отношений", согласно пресс-релизу

Обсуждения будут сосредоточены на развитии политического диалога, активизации экономического сотрудничества, отраслевом сотрудничестве в таких сферах, как энергетическая и оборонная промышленность, развитии связи и трансграничных проектов, а также роли Румынии в процессе восстановления Украины.

Главы двух государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам, таким как процесс расширения Европейского Союза, трансатлантические отношения, ситуация с безопасностью в Черноморском регионе и последние события на региональном и глобальном уровнях.

"Также президент Румынии обратится к необходимости продвижения двустороннего диалога в сфере соблюдения прав лиц, принадлежащих к румынскому меньшинству в Украине, включая право на образование на родном языке", – говорится также в пресс-релизе.

Также сегодня Президента Украины примут во дворце Виктории - резиденции правительства Румынии, где он проведет официальную встречу с премьер-министром страны Илие Болояном, сообщило правительство страны. Повестка дня обсуждений будет включать темы, касающиеся двустороннего и европейского сотрудничества.