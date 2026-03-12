Зеленский на этой неделе едет на встречу с Макроном в Париж - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже в эту пятницу, 13 марта, через несколько недель после последней встречи Коалиции желающих, где обсудит "способы усиления давления на россию", пишет УНН со ссылкой на BFMTV.

Детали

Это будет одиннадцатый визит Президента Зеленского с начала войны в Украине.

"Владимир Зеленский встретится с Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже в эту пятницу, 13 марта", - сообщил офис французского президента BFMTV в четверг.

"Два лидера обсудят текущую ситуацию, поддержку Франции и ее европейских партнеров в помощи Украине защитить себя, а также способы усиления давления на россию, в частности путем борьбы с ее теневым флотом", - заявили в Елисейском дворце.

Два президента, как сообщается, "также обсудят условия справедливого и прочного мира и в связи с этим рассмотрят обязательства, взятые в рамках Коалиции желающих по гарантиям безопасности".

Эта коалиция встретилась 24 февраля и "подтвердила обязательства 35 стран-участниц стоять рядом с Украиной".

"На фоне того, как агрессивная война россии против Украины вступает в свой пятый год, и на фоне того, как россия, находясь в состоянии военного, стратегического и экономического поражения, настойчиво отклоняет все предложения о прекращении огня, Украина продолжает оказывать военное сопротивление", - подытожил Елисейский дворец.

Свириденко встретилась с Макроном - договорились о совместном проекте в энергетике