Зеленський цього тижня їде на зустріч з Макроном у Париж - ЗМІ

Ексклюзив
09:02 • 890 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 11455 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 26140 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 43515 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 44664 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 38116 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 41573 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 36589 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39517 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 35160 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Популярнi новини
Поразка російської дипломатії та ставка на терор стали головним підсумком року після мирних ініціатив у Джидді – Сибіга11 березня, 23:20 • 21364 перегляди
Війна в Ірані загрожує європейській економіці зростанням інфляції вище 3%11 березня, 23:42 • 6568 перегляди
Хакери з Ірану заявили про проведення масштабної кібератаки на американську медичну компанію Stryker12 березня, 00:00 • 11541 перегляди
Радбез ООН схвалила резолюцію із засудженням масованих атак Ірану на країни Перської затоки12 березня, 00:18 • 5218 перегляди
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк05:41 • 22280 перегляди
Публікації
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 33643 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 38584 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 42431 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 73651 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 79040 перегляди
УНН Lite
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 30624 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 20377 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 20087 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 22123 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55 • 34319 перегляди
Зеленський цього тижня їде на зустріч з Макроном у Париж - ЗМІ

Київ • УНН

 • 674 перегляди

Президенти зустрінуться 13 березня для обговорення підтримки України та боротьби з тіньовим флотом рф. Це одинадцятий візит Зеленського до Франції.

Зеленський цього тижня їде на зустріч з Макроном у Париж - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон проведе зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським в Парижі цієї п'ятниці, 13 березня, через кілька тижнів після останньої зустрічі Коаліції охочих, де обговорить "способи посилення тиску на росію", пише УНН з посиланням на BFMTV.

Деталі

Це буде одинадцятий візит Президента Зеленського з початку війни в Україні.

"Володимир Зеленський зустрінеться з Еммануелем Макроном в Єлисейському палаці в Парижі цієї п'ятниці, 13 березня", повідомив офіс французького президента BFMTV у четвер.

"Два лідери обговорять поточну ситуацію, підтримку Франції та її європейських партнерів у допомозі Україні захистити себе, а також способи посилення тиску на росію, зокрема шляхом боротьби з її тіньовим флотом", - заявили у Єлисейському палаці.

Два президенти, як повідомляється, "також обговорять умови справедливого та міцного миру та у зв'язку з цим розглянуть зобов'язання, взяті в межах Коаліції охочих щодо гарантій безпеки".

Ця коаліція зустрілася 24 лютого та "підтвердила зобов'язання 35 країн-учасниць стояти поруч з Україною".

"На тлі того, як агресивна війна росії проти України вступає у свій п'ятий рік, і на тлі того, як росія, перебуваючи у стані військової, стратегічної та економічної поразки, наполегливо відхиляє всі пропозиції щодо припинення вогню, Україна продовжує чинити військовий опір", - підсумував Єлисейський палац.

Юлія Шрамко

