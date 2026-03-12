Зеленський цього тижня їде на зустріч з Макроном у Париж - ЗМІ

Президент Франції Еммануель Макрон проведе зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським в Парижі цієї п'ятниці, 13 березня, через кілька тижнів після останньої зустрічі Коаліції охочих, де обговорить "способи посилення тиску на росію", пише УНН з посиланням на BFMTV.

Деталі

Це буде одинадцятий візит Президента Зеленського з початку війни в Україні.

"Володимир Зеленський зустрінеться з Еммануелем Макроном в Єлисейському палаці в Парижі цієї п'ятниці, 13 березня", повідомив офіс французького президента BFMTV у четвер.

"Два лідери обговорять поточну ситуацію, підтримку Франції та її європейських партнерів у допомозі Україні захистити себе, а також способи посилення тиску на росію, зокрема шляхом боротьби з її тіньовим флотом", - заявили у Єлисейському палаці.

Два президенти, як повідомляється, "також обговорять умови справедливого та міцного миру та у зв'язку з цим розглянуть зобов'язання, взяті в межах Коаліції охочих щодо гарантій безпеки".

Ця коаліція зустрілася 24 лютого та "підтвердила зобов'язання 35 країн-учасниць стояти поруч з Україною".

"На тлі того, як агресивна війна росії проти України вступає у свій п'ятий рік, і на тлі того, як росія, перебуваючи у стані військової, стратегічної та економічної поразки, наполегливо відхиляє всі пропозиції щодо припинення вогню, Україна продовжує чинити військовий опір", - підсумував Єлисейський палац.

