Свириденко зустрілася з Макроном - домовилися про спільний проєкт в енергетиці

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном під час робочого візиту до Парижа, сторони домовилися про спільний проєкт в енергетиці і говорили про нафтопровід "Дружба" і вступ України у ЄС, про що повідомила у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Зустрілася з Президентом Франції Еммануелем Макроном під час робочого візиту до Парижа. Франція продовжує бути одним із ключових партнерів України у протидії російській агресії", - повідомила Свириденко.

Прем’єр-міністр поінформувала президента Франції про роботу зі стратегічної перебудови енергетики України та Плани енергетичної стійкості регіонів, які уряд реалізує разом із областями та громадами.

Один з елементів плану - розвиток когенерації. Домовилися створити спільну експертну групу за участі уповноваженого Президента Франції з відбудови України для розбудови обʼєктів розподіленої генерації, в тому числі із залученням приватного сектору - вказала Свириденко.

"Окремо повідомили про наслідки російської атаки на нафтопровід "Дружба"", - додала Прем'єр.

Свириденко подякувала Макрону "за його лідерство у підтримці вступу України до ЄС". "Наша амбіція - отримати членство до 2027 року", - вказала вона.

