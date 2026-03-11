$43.860.0351.040.33
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Свириденко зустрілася з Макроном - домовилися про спільний проєкт в енергетиці

Україна та Франція створять експертну групу для розбудови обʼєктів розподіленої генерації. Сторони обговорили атаку на нафтопровід Дружба та вступ до ЄС.

Свириденко зустрілася з Макроном - домовилися про спільний проєкт в енергетиці

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко зустрілася з президентом Франції Еммануелем Макроном під час робочого візиту до Парижа, сторони домовилися про спільний проєкт в енергетиці і говорили про нафтопровід "Дружба" і вступ України у ЄС, про що повідомила у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Зустрілася з Президентом Франції Еммануелем Макроном під час робочого візиту до Парижа. Франція продовжує бути одним із ключових партнерів України у протидії російській агресії", - повідомила Свириденко.

Прем’єр-міністр поінформувала президента Франції про роботу зі стратегічної перебудови енергетики України та Плани енергетичної стійкості регіонів, які уряд реалізує разом із областями та громадами.

Один з елементів плану - розвиток когенерації. Домовилися створити спільну експертну групу за участі уповноваженого Президента Франції з відбудови України для розбудови обʼєктів розподіленої генерації, в тому числі із залученням приватного сектору

- вказала Свириденко.

"Окремо повідомили про наслідки російської атаки на нафтопровід "Дружба"", - додала Прем'єр.

Свириденко подякувала Макрону "за його лідерство у підтримці вступу України до ЄС". "Наша амбіція - отримати членство до 2027 року", - вказала вона.

Юлія Шрамко

