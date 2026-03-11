$43.860.0351.040.33
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключение
08:06 • 6238 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
07:44 • 11483 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 26495 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 84945 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимое
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 65181 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 40719 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 45536 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 35849 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 63016 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Свириденко встретилась с Макроном - договорились о совместном проекте в энергетике

Киев • УНН

 • 908 просмотра

Украина и Франция создадут экспертную группу для развития объектов распределенной генерации. Стороны обсудили атаку на нефтепровод Дружба и вступление в ЕС.

Свириденко встретилась с Макроном - договорились о совместном проекте в энергетике

Премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время рабочего визита в Париж, стороны договорились о совместном проекте в энергетике и говорили о нефтепроводе "Дружба" и вступлении Украины в ЕС, о чем сообщила в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Встретилась с Президентом Франции Эммануэлем Макроном во время рабочего визита в Париж. Франция продолжает быть одним из ключевых партнеров Украины в противодействии российской агрессии", - сообщила Свириденко.

Премьер-министр проинформировала президента Франции о работе по стратегической перестройке энергетики Украины и Планах энергетической устойчивости регионов, которые правительство реализует вместе с областями и громадами.

Один из элементов плана - развитие когенерации. Договорились создать совместную экспертную группу с участием уполномоченного Президента Франции по восстановлению Украины для развития объектов распределенной генерации, в том числе с привлечением частного сектора

- указала Свириденко.

"Отдельно сообщили о последствиях российской атаки на нефтепровод "Дружба"", - добавила Премьер.

Свириденко поблагодарила Макрона "за его лидерство в поддержке вступления Украины в ЕС". "Наша амбиция - получить членство до 2027 года", - указала она.

Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины06.03.26, 13:26 • 28792 просмотра

Юлия Шрамко

