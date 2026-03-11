Свириденко встретилась с Макроном - договорились о совместном проекте в энергетике

Премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время рабочего визита в Париж, стороны договорились о совместном проекте в энергетике и говорили о нефтепроводе "Дружба" и вступлении Украины в ЕС, о чем сообщила в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Встретилась с Президентом Франции Эммануэлем Макроном во время рабочего визита в Париж. Франция продолжает быть одним из ключевых партнеров Украины в противодействии российской агрессии", - сообщила Свириденко.

Премьер-министр проинформировала президента Франции о работе по стратегической перестройке энергетики Украины и Планах энергетической устойчивости регионов, которые правительство реализует вместе с областями и громадами.

Один из элементов плана - развитие когенерации. Договорились создать совместную экспертную группу с участием уполномоченного Президента Франции по восстановлению Украины для развития объектов распределенной генерации, в том числе с привлечением частного сектора - указала Свириденко.

"Отдельно сообщили о последствиях российской атаки на нефтепровод "Дружба"", - добавила Премьер.

Свириденко поблагодарила Макрона "за его лидерство в поддержке вступления Украины в ЕС". "Наша амбиция - получить членство до 2027 года", - указала она.

