Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до румунської столиці Бухареста на зустріч із румунським колегою, очікується також візит у центр з підготовки пілотів F-16, повідомив у четвер радник Офісу Президента Сергій Лещенко у Telegram, пише УНН.

Президент Володимир Зеленський прибув до Бухареста. У Румунії він зустрінеться із Президентом Нікушором Даном, Премʼєр-міністром Іліє Боложаном та відвідає центр з підготовки пілотів F-16 - повідомив радник Офісу Президента Сергій Лещенко.

Зеленський цього тижня їде на зустріч з Макроном у Париж - ЗМІ

"Двосторонні консультації високого рівня відбудуться в контексті нещодавнього завершення, 24 лютого, чотирьох років з моменту початку росією аргресивної війни проти України. Румунія з перших днів надавала Україні багатовимірну підтримку та наразі робить свій внесок у міжнародні зусилля щодо справедливого та міцного миру, що супроводжується надійними гарантіями безпеки для України", ідеться у цитованому Digi24 пресрелізі Котроченського палацу - офісу президента Румунії.

Глави двох держав також обговорять "питання, які сприятимуть консолідації всебічних, конструктивних, орієнтованих на майбутнє двосторонніх відносин", згідно з пресрелізом

Обговорення будуть зосереджені на розвитку політичного діалогу, активізації економічної співпраці, галузевій співпраці в таких сферах, як енергетична та оборонна промисловість, розвитку зв'язку та транскордонних проєктів, а також ролі Румунії в процесі відбудови України.

Глави двох держав також обміняються думками з актуальних питань, таких як процес розширення Європейського Союзу, трансатлантичні відносини, безпекова ситуація в Чорноморському регіоні та останні події на регіональному та глобальному рівнях.

"Також президент Румунії звернеться до необхідності просування двостороннього діалогу у сфері дотримання прав осіб, що належать до румунської меншини в Україні, включаючи право на освіту рідною мовою", – ідеться також у пресрелізі.

Також сьогодні Президента України приймуть у палаці Вікторії - резиденції уряду Румунії, де він проведе офіційну зустріч з прем'єр-міністром країни Іліє Болояном, повідомив уряд країни. Порядок денний обговорень включатиме теми, що стосуються двостороннього та європейського співробітництва.