Зеленський прибув до Бухареста

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
11:13 • 88 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 7902 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 20346 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 31850 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 49166 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 49796 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 40446 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 43942 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37172 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39811 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
34%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
російський уряд планує скоротити бюджетні видатки на 10% через падіння доходів від експорту енергоносіїв12 березня, 03:45 • 8440 перегляди
У Техасі стратили чоловіка за жорстоке вбивство дівчини та дитини у 2013 році12 березня, 04:05 • 10199 перегляди
КВІР спільно з "Хезболлою" розпочав сорокову хвилю масованих атак на Ізраїль та американські бази12 березня, 04:29 • 11018 перегляди
Шість суден атаковано в Перській та Ормузькій протоці, загинув моряк05:41 • 27732 перегляди
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto07:59 • 13548 перегляди
Публікації
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити09:55 • 8026 перегляди
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto11 березня, 16:24 • 38762 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт11 березня, 13:32 • 43429 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше11 березня, 13:14 • 47054 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 78326 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Оксен Лісовий
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Білий дім
Ірак
Реклама
УНН Lite
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 33455 перегляди
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo11 березня, 17:32 • 22768 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом11 березня, 15:51 • 22300 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду11 березня, 14:04 • 24324 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11 березня, 11:55 • 36397 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
BFM TV

Зеленський прибув до Бухареста

Київ • УНН

 • 3126 перегляди

Президент України проведе переговори з Нікушором Даном та Іліє Боложаном. Також Володимир Зеленський відвідає центр підготовки пілотів на літаках F-16.

Зеленський прибув до Бухареста

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до румунської столиці Бухареста на зустріч із румунським колегою, очікується також візит у центр з підготовки пілотів F-16, повідомив у четвер радник Офісу Президента Сергій Лещенко у Telegram, пише УНН.

Президент Володимир Зеленський прибув до Бухареста. У Румунії він зустрінеться із Президентом Нікушором Даном, Премʼєр-міністром Іліє Боложаном та відвідає центр з підготовки пілотів F-16

- повідомив радник Офісу Президента Сергій Лещенко.

Зеленський цього тижня їде на зустріч з Макроном у Париж - ЗМІ12.03.26, 10:39 • 1742 перегляди

"Двосторонні консультації високого рівня відбудуться в контексті нещодавнього завершення, 24 лютого, чотирьох років з моменту початку росією аргресивної війни проти України. Румунія з перших днів надавала Україні багатовимірну підтримку та наразі робить свій внесок у міжнародні зусилля щодо справедливого та міцного миру, що супроводжується надійними гарантіями безпеки для України", ідеться у цитованому Digi24 пресрелізі Котроченського палацу - офісу президента Румунії.

Глави двох держав також обговорять "питання, які сприятимуть консолідації всебічних, конструктивних, орієнтованих на майбутнє двосторонніх відносин", згідно з пресрелізом

Обговорення будуть зосереджені на розвитку політичного діалогу, активізації економічної співпраці, галузевій співпраці в таких сферах, як енергетична та оборонна промисловість, розвитку зв'язку та транскордонних проєктів, а також ролі Румунії в процесі відбудови України.

Глави двох держав також обміняються думками з актуальних питань, таких як процес розширення Європейського Союзу, трансатлантичні відносини, безпекова ситуація в Чорноморському регіоні та останні події на регіональному та глобальному рівнях.

"Також президент Румунії звернеться до необхідності просування двостороннього діалогу у сфері дотримання прав осіб, що належать до румунської меншини в Україні, включаючи право на освіту рідною мовою", – ідеться також у пресрелізі.

Також сьогодні Президента України приймуть у палаці Вікторії - резиденції уряду Румунії, де він проведе офіційну зустріч з прем'єр-міністром країни Іліє Болояном, повідомив уряд країни. Порядок денний обговорень включатиме теми, що стосуються двостороннього та європейського співробітництва.

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Нікушор Дан
Сергій Лещенко
Офіс Президента України
Бухарест
Румунія
Володимир Зеленський
F-16 Fighting Falcon