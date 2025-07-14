Укрепление ПВО, восстановление инфраструктуры, жилья и медицины: Шмыгаль о соглашениях на более чем 13 млрд евро
Киев • УНН
Украинское правительство заключило 200 соглашений на более чем 13 миллиардов евро на Конференции по восстановлению в Риме. Средства будут направлены на укрепление ПВО, восстановление инфраструктуры, жилья, медицины и поддержку ВПЛ.
По результатам работы правительственной команды на Конференции восстановления в Риме, глава правительства Украины отчитался о достижениях в 200 соглашениях и меморандумах на общую сумму более 13 млрд евро.
Передает УНН со ссылкой на телеграм-канал Премьер-министра Украины.
Детали
Глава украинского правительства сообщил о соглашениях, касающихся масштабных проектов в ряде важных сфер, в частности в финансировании программ помощи ВПЛ; восстановлении инфраструктуры; подготовке проектов восстановления, а также укреплении украинской ПВО и соглашений между предприятиями оборонной индустрии.
Вот о чем отчитывается премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей официальной странице:
Около 2,3 млрд долларов займа от Великобритании для укрепления украинской ПВО, а также соглашения между предприятиями оборонной индустрии о совместном производстве и сотрудничестве.
Также в списке соглашений:
- Еврокомиссия объявила о создании Европейского Флагманского Фонда для восстановления Украины объемом 500 млн евро. Это гранты, гарантии и инвестиции в капитал для реализации новых бизнес-проектов в Украине.
- 2,3 млрд евро привлечем в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility. Это дополнительные инвестиции в восстановление жилищного, медицинского, энергетического секторов, а также поддержка малого и среднего бизнеса.
- Всемирный банк начал новую программу на сумму 200 млн долларов для подготовки государственных и муниципальных проектов восстановления. Еще 50 млн долларов получим от Всемирного банка в виде гранта для помощи украинским аграриям.
- 188 млн долларов привлечем от Японии для “зеленой” модернизации украинской промышленности.
- На восстановление транспортной инфраструктуры получим 134 млн евро от ЕИБ. Еще 200 млн евро — для поддержки и развития украинской гидроэнергетики.
- С Банком развития Совета Европы договорились о финансировании жилищных сертификатов в рамках программы “єВідновлення”. Объем соглашения — 100 млн евро. Кроме того, Банк предоставит 200 млн евро кредита для финансирования программы помощи ВПЛ.
- Норвегия начала инициативу объемом 200 млн долларов с целью восстановить поставки тепла и воды в дома украинцев.
- Швейцария в течение 10 лет направит в Украину около 5 млрд евро для восстановления в различных секторах экономики.
- Во время Конференции начата Международная коалиция по поддержке науки, исследований и инноваций Украины, лидером которой является Италия. К коалиции уже присоединились 10 государств.
- Создан Глобальный альянс для поддержки дошкольного образования в Украине. Всемирный банк инвестирует 30 млн долларов в инклюзивность и модернизацию дошкольного образования. В рамках отдельного соглашения Литва выделит 21 млн евро на создание новых образовательных пространств.
- Около 200 млн евро привлекли на медицину. Это ресурс для обновления больниц, для развития реабилитационной помощи, для укрепления механизмов закупок и многое другое.
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