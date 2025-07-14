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Укрепление ПВО, восстановление инфраструктуры, жилья и медицины: Шмыгаль о соглашениях на более чем 13 млрд евро

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Украинское правительство заключило 200 соглашений на более чем 13 миллиардов евро на Конференции по восстановлению в Риме. Средства будут направлены на укрепление ПВО, восстановление инфраструктуры, жилья, медицины и поддержку ВПЛ.

Укрепление ПВО, восстановление инфраструктуры, жилья и медицины: Шмыгаль о соглашениях на более чем 13 млрд евро

По результатам работы правительственной команды на Конференции восстановления в Риме, глава правительства Украины отчитался о достижениях в 200 соглашениях и меморандумах на общую сумму более 13 млрд евро.

Передает УНН со ссылкой на телеграм-канал Премьер-министра Украины.

Детали

Глава украинского правительства сообщил о соглашениях, касающихся масштабных проектов в ряде важных сфер, в частности в финансировании программ помощи ВПЛ; восстановлении инфраструктуры; подготовке проектов восстановления, а также укреплении украинской ПВО и соглашений между предприятиями оборонной индустрии.

Вот о чем отчитывается премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей официальной странице:

Около 2,3 млрд долларов займа от Великобритании для укрепления украинской ПВО, а также соглашения между предприятиями оборонной индустрии о совместном производстве и сотрудничестве.

- говорится в отчете.

Также в списке соглашений:

  1. Еврокомиссия объявила о создании Европейского Флагманского Фонда для восстановления Украины объемом 500 млн евро. Это гранты, гарантии и инвестиции в капитал для реализации новых бизнес-проектов в Украине.
    1. 2,3 млрд евро привлечем в рамках инвестиционного компонента программы Ukraine Facility. Это дополнительные инвестиции в восстановление жилищного, медицинского, энергетического секторов, а также поддержка малого и среднего бизнеса.
      1. Всемирный банк начал новую программу на сумму 200 млн долларов для подготовки государственных и муниципальных проектов восстановления. Еще 50 млн долларов получим от Всемирного банка в виде гранта для помощи украинским аграриям.
        1. 188 млн долларов привлечем от Японии для “зеленой” модернизации украинской промышленности.
          1. На восстановление транспортной инфраструктуры получим 134 млн евро от ЕИБ. Еще 200 млн евро — для поддержки и развития украинской гидроэнергетики.
            1. С Банком развития Совета Европы договорились о финансировании жилищных сертификатов в рамках программы “єВідновлення”. Объем соглашения — 100 млн евро. Кроме того, Банк предоставит 200 млн евро кредита для финансирования программы помощи ВПЛ.
              1. Норвегия начала инициативу объемом 200 млн долларов с целью восстановить поставки тепла и воды в дома украинцев.
                1. Швейцария в течение 10 лет направит в Украину около 5 млрд евро для восстановления в различных секторах экономики.
                  1. Во время Конференции начата Международная коалиция по поддержке науки, исследований и инноваций Украины, лидером которой является Италия. К коалиции уже присоединились 10 государств.
                    1. Создан Глобальный альянс для поддержки дошкольного образования в Украине. Всемирный банк инвестирует 30 млн долларов в инклюзивность и модернизацию дошкольного образования. В рамках отдельного соглашения Литва выделит 21 млн евро на создание новых образовательных пространств.
                      1. Около 200 млн евро привлекли на медицину. Это ресурс для обновления больниц, для развития реабилитационной помощи, для укрепления механизмов закупок и многое другое.

                        Напомним

                        Кабинет министров Украины 14 июля представит обновленные выплаты после рождения младенца и дополнительную поддержку для матерей в первые годы жизни ребенка.

                        Президент Владимир Зеленский анонсировал существенное сокращение расходов на государственный аппарат и дерегуляцию. 

                        Присутствие в Киеве спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины генерала Кита Келлога важно, и для российского диктатора владимира путина надо быть "полным идиотом", чтобы наносить удары, когда в Киеве находится Келлог, пояснил внештатный советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко.

                        Игорь Тележников

                        Игорь Тележников

                        Экономикаполитика
                        Сергей Лещенко
                        Кит Келлог
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                        Gas TTF
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