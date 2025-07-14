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В ОП про можливість ворожих ударів під час візиту Келлога: досвід буде передано президенту США

Київ • УНН

 • 3276 перегляди

В ОП висловилися про можливість ворожих ударів під час візиту спецпредставника Дональда Трампа: досвід, який може пережити Келлог, буде передано президенту США.

В ОП про можливість ворожих ударів під час візиту Келлога: досвід буде передано президенту США

Присутність у Києві спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України генерала Кіта Келлога важлива, і для російського диктатора володимира путіна треба бути "повним ідіотом", щоб завдавати ударів, коли в Києві перебуває Келлог, пояснив позаштатний радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

Деталі

"Сам факт присутності американського високого гостя важливий. Треба бути повним ідіотом путіну, щоб бомбити Київ, коли там перебуває Кіт Келлог, тому що, звичайно, пережити на власний досвід бомбардування, пережити ніч в укритті і наступного ранку їхати на руїни і бачити, як розгрібають тонни завалів, дістають тіла з-під руїн… Той досвід, який може пережити Келлог, буде передано американському президенту", - пояснив Лещенко.

Лещенко підкреслив, що очікується надання Україні озброєння, передусім систем протиповітряної оборони та далекобійних ракет.

"Допомога, яка надаватиметься американськими партнерами, може допомагатиме захищати українське небо, це Patriot і ракети, яких зараз потребуємо, вони в дефіциті. Може передадуть далекобійну зброю. У цьому плані Німеччина грамотно діє, не роблячи гучних анонсів, що куди передається. При цьому розробляє спільно з Україною проекти по далекобою, щоб з часом не було вже зрозуміло, чи то німецька чи українська ракета полетіла", - розповів Лещенко.

Він додав, що зараз важливо створити проблеми путіну усіма можливими способами.

"Режиму путіна має бути непереливки, а в який спосіб це станеться - уже описуватимуть історики", - підкреслив Лещенко.

Доповнення

Спецпредставник президента США Кіт Келлог прибув до України для обговорення оборони, безпеки, зброї, санкцій та захисту людей. Україна підтримує принцип президента США Дональда Трампа "мир через силу" на тлі небажання росії припиняти вогонь.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ПолітикаНовини Світу
Сергій Лещенко
Кіт Келлог
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
Tesla
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