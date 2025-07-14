В ОП о возможности вражеских ударов во время визита Келлога: опыт будет передан президенту США

Присутствие в Киеве спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины генерала Кита Келлога важно, и для российского диктатора владимира путина нужно быть "полным идиотом", чтобы наносить удары, когда в Киеве находится Келлог, пояснил внештатный советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

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"Сам факт присутствия американского высокого гостя важен. Надо быть полным идиотом путину, чтобы бомбить Киев, когда там находится Кит Келлог, потому что, конечно, пережить на собственном опыте бомбардировки, пережить ночь в укрытии и на следующее утро ехать на руины и видеть, как разгребают тонны завалов, достают тела из-под руин… Тот опыт, который может пережить Келлог, будет передан американскому президенту", - пояснил Лещенко.

Лещенко подчеркнул, что ожидается предоставление Украине вооружения, прежде всего систем противовоздушной обороны и дальнобойных ракет.

"Помощь, которая будет предоставляться американскими партнерами, может помогать защищать украинское небо, это Patriot и ракеты, в которых сейчас нуждаемся, они в дефиците. Может передадут дальнобойное оружие. В этом плане Германия грамотно действует, не делая громких анонсов, что куда передается. При этом разрабатывает совместно с Украиной проекты по дальнобою, чтобы со временем не было уже понятно, то ли немецкая, то ли украинская ракета полетела", - рассказал Лещенко.

Он добавил, что сейчас важно создать проблемы путину всеми возможными способами.

"Режиму путина должно быть несладко, а каким способом это произойдет - уже будут описывать историки", - подчеркнул Лещенко.

Дополнение

Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл в Украину для обсуждения обороны, безопасности, оружия, санкций и защиты людей. Украина поддерживает принцип президента США Дональда Трампа "мир через силу" на фоне нежелания россии прекращать огонь.