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В ОП о возможности вражеских ударов во время визита Келлога: опыт будет передан президенту США

Киев • УНН

 • 1840 просмотра

В ОП высказались о возможности вражеских ударов во время визита спецпредставителя Дональда Трампа: опыт, который может пережить Келлог, будет передан президенту США.

В ОП о возможности вражеских ударов во время визита Келлога: опыт будет передан президенту США

Присутствие в Киеве спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины генерала Кита Келлога важно, и для российского диктатора владимира путина нужно быть "полным идиотом", чтобы наносить удары, когда в Киеве находится Келлог, пояснил внештатный советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Детали

"Сам факт присутствия американского высокого гостя важен. Надо быть полным идиотом путину, чтобы бомбить Киев, когда там находится Кит Келлог, потому что, конечно, пережить на собственном опыте бомбардировки, пережить ночь в укрытии и на следующее утро ехать на руины и видеть, как разгребают тонны завалов, достают тела из-под руин… Тот опыт, который может пережить Келлог, будет передан американскому президенту", - пояснил Лещенко.

Лещенко подчеркнул, что ожидается предоставление Украине вооружения, прежде всего систем противовоздушной обороны и дальнобойных ракет.

"Помощь, которая будет предоставляться американскими партнерами, может помогать защищать украинское небо, это Patriot и ракеты, в которых сейчас нуждаемся, они в дефиците. Может передадут дальнобойное оружие. В этом плане Германия грамотно действует, не делая громких анонсов, что куда передается. При этом разрабатывает совместно с Украиной проекты по дальнобою, чтобы со временем не было уже понятно, то ли немецкая, то ли украинская ракета полетела", - рассказал Лещенко.

Он добавил, что сейчас важно создать проблемы путину всеми возможными способами.

"Режиму путина должно быть несладко, а каким способом это произойдет - уже будут описывать историки", - подчеркнул Лещенко.

Дополнение

Спецпредставитель президента США Кит Келлог прибыл в Украину для обсуждения обороны, безопасности, оружия, санкций и защиты людей. Украина поддерживает принцип президента США Дональда Трампа "мир через силу" на фоне нежелания россии прекращать огонь.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Сергей Лещенко
Кит Келлог
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Германия
Соединённые Штаты
Украина
Киев
Tesla
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