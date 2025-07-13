Виплати після народження дитини та підтримка школярів: Кабмін підготував нові соціальні рішення

У понеділок, 14 липня, Кабінет міністрів України представить рішення щодо оновлення виплат після народження немовляти та додаткової підтримки для матерів у перші роки життя дитини. Про це у вечірньому зверненні повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.

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За його словами, сьогодні у нього була важлива розмова з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Завтра уряд представить нові соціальні рішення – виплати на підтримку українських мам: це виплати після народження дитини, підтримка також у перші роки після народження - сказав глава держави.

Також він розповів, що уряд планує виділити додаткові кошти для підтримки українських школярів.

Для "Пакунку школяра" та для безкоштовного харчування у школах із 1-го по 4-й класи й у прифронтових районах – із 1-го по останній класи - уточнив Зеленський.

Він додав, що завтра Кабінет Міністрів України представить усі деталі відповідних рішень.

Нагадаємо

В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини. Так, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13295, спрямований на підвищення народжуваності в умовах війни. Передбачається виплачувати понад 50 тисяч гривень одразу на руки.

“Пакунок школяра”: в Мінсоцполітики розповіли про процедуру оформлення виплат