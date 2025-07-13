Виплати після народження дитини та підтримка школярів: Кабмін підготував нові соціальні рішення
Київ • УНН
Кабінет міністрів України 14 липня представить оновлені виплати після народження немовляти та додаткову підтримку для матерів у перші роки життя дитини. Також уряд планує виділити кошти для підтримки українських школярів.
У понеділок, 14 липня, Кабінет міністрів України представить рішення щодо оновлення виплат після народження немовляти та додаткової підтримки для матерів у перші роки життя дитини. Про це у вечірньому зверненні повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.
Деталі
За його словами, сьогодні у нього була важлива розмова з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.
Завтра уряд представить нові соціальні рішення – виплати на підтримку українських мам: це виплати після народження дитини, підтримка також у перші роки після народження
Також він розповів, що уряд планує виділити додаткові кошти для підтримки українських школярів.
Для "Пакунку школяра" та для безкоштовного харчування у школах із 1-го по 4-й класи й у прифронтових районах – із 1-го по останній класи
Він додав, що завтра Кабінет Міністрів України представить усі деталі відповідних рішень.
Нагадаємо
В Україні планують збільшити виплати при народженні дитини. Так, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13295, спрямований на підвищення народжуваності в умовах війни. Передбачається виплачувати понад 50 тисяч гривень одразу на руки.
“Пакунок школяра”: в Мінсоцполітики розповіли про процедуру оформлення виплат 07.07.25, 18:59 • 1809 переглядiв