Выплаты после рождения ребенка и поддержка школьников: Кабмин подготовил новые социальные решения

В понедельник, 14 июля, Кабинет министров Украины представит решение об обновлении выплат после рождения младенца и дополнительной поддержке для матерей в первые годы жизни ребенка. Об этом в вечернем обращении сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

Детали

По его словам, сегодня у него был важный разговор с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Завтра правительство представит новые социальные решения – выплаты в поддержку украинских мам: это выплаты после рождения ребенка, поддержка также в первые годы после рождения - сказал глава государства.

Также он рассказал, что правительство планирует выделить дополнительные средства для поддержки украинских школьников.

Для "Пакета школьника" и для бесплатного питания в школах с 1-го по 4-й классы и в прифронтовых районах – с 1-го по последний классы - уточнил Зеленский.

Он добавил, что завтра Кабинет Министров Украины представит все детали соответствующих решений.

Напомним

В Украине планируют увеличить выплаты при рождении ребенка. Так, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13295, направленный на повышение рождаемости в условиях войны. Предполагается выплачивать более 50 тысяч гривен сразу на руки.

«Пакет школьника»: в Минсоцполитики рассказали о процедуре оформления выплат