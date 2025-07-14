Зміцнення ППО, відновлення інфраструктури, житла і медицини: Шмигаль про угоди на понад 13 млрд євро

За результатами роботи урядової команди на Конференції відновлення в Римі, глава уряду України звітував про досягнення у 200 угод та меморандумів на загальну суму більш ніж 13 млрд євро.

Передає УНН із посиланням на телеграм-канал Прем‘єр-міністра України.

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Глава українського уряду повідомив про угоди, що стосуються масштабних проєктів у низці важливих сфер, зокрема у фінансуванні програм допомоги ВПО; відновлення інфраструктури; підготовки проєктів відбудови, а також зміцнення української ППО і угод між підприємствами оборонної індустрії.

Ось про що звітує прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своїй офіційній сторінці:

Близько 2,3 млрд доларів позики від Великої Британії для зміцнення української ППО, а також угоди між підприємствами оборонної індустрії про спільне виробництво та співпрацю. - ідеться у звіті.

Також у списку угод:

Єврокомісія оголосила про створення Європейського Флагманського Фонду для відбудови України обсягом 500 млн євро. Це гранти, гарантії та інвестиції в капітал для реалізації нових бізнес-проєктів в Україні. 2,3 млрд євро залучимо в межах інвестиційного компоненту програми Ukraine Facility. Це додаткові інвестиції у відновлення житлового, медичного, енергетичного секторів, а також підтримка малого і середнього бізнесу. Світовий банк започаткував нову програму на суму 200 млн доларів для підготовки державних та муніципальних проєктів відбудови. Ще 50 млн доларів отримаємо від Світового банку у вигляді гранту для допомоги українським аграріям. 188 млн доларів залучимо від Японії для “зеленої” модернізації української промисловості. На відновлення транспортної інфраструктури отримаємо 134 млн євро від ЄІБ. Ще 200 млн євро — для підтримки та розвитку української гідроенергетики. З Банком розвитку Ради Європи домовилися про фінансування житлових сертифікатів у межах програми “єВідновлення”. Обсяг угоди — 100 млн євро. Крім того, Банк надасть 200 млн євро кредиту для фінансування програми допомоги ВПО. Норвегія започаткувала ініціативу обсягом 200 млн доларів з метою відновити постачання тепла та води до осель українців. Швейцарія протягом 10 років спрямує до України близько 5 млрд євро для відновлення в різних секторах економіки. Під час Конференції започаткована Міжнародна коаліція з підтримки науки, досліджень та інновацій України, лідером якої є Італія. До коаліції вже приєдналися 10 держав. Створено Глобальний альянс для підтримки дошкільної освіти в Україні. Світовий банк інвестує 30 млн доларів в інклюзивність та модернізацію дошкілля. В межах окремої угоди Литва виділить 21 млн євро на створення нових освітніх просторів. Близько 200 млн євро залучили на медицину. Це ресурс для оновлення лікарень, для розвитку реабілітаційної допомоги, для зміцнення механізмів закупівель та багато іншого.

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