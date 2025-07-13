Кабмін чекає суттєве оновлення та скорочення витрат - Зеленський

На Україну чекає суттєве скорочення витрат на утримання державного апарату та проведення дерегуляції, більше ресурсів спрямовуватиметься на захист країни. Про це після наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.

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За його словами, під час розмови вони обговорили подальші стратегічні кроки.

Маємо реалізувати всі заплановані рішення на підтримку та захист підприємництва в нашій державі, а також масштабувати програми вітчизняного виробництва зброї - зазначив глава держави.

Він наголосив на важливості проведення аудиту всіх домовленостей із партнерами: оборонних пакетів, інвестиційних рішень, а також домовленостей на підтримку енергетичної та соціальної стійкості України.

"Готуємо й відчутну управлінську трансформацію, яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України та українців. Визначаємо майбутню конфігурацію виконавчої влади", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Напередодні Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Одним з питань стали "зміни в державних інституціях" та "нові кроки в управлінні сферою оборони".

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