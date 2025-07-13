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Кабмін чекає суттєве оновлення та скорочення витрат - Зеленський

Київ • УНН

 • 1206 перегляди

Президент Володимир Зеленський анонсував суттєве скорочення витрат на державний апарат та дерегуляцію. Це дозволить спрямувати більше ресурсів на захист країни та масштабувати виробництво зброї.

Кабмін чекає суттєве оновлення та скорочення витрат - Зеленський

На Україну чекає суттєве скорочення витрат на утримання державного апарату та проведення дерегуляції, більше ресурсів спрямовуватиметься на захист країни. Про це після наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.

Деталі

За його словами, під час розмови вони обговорили подальші стратегічні кроки.

Маємо реалізувати всі заплановані рішення на підтримку та захист підприємництва в нашій державі, а також масштабувати програми вітчизняного виробництва зброї

- зазначив глава держави.

Він наголосив на важливості проведення аудиту всіх домовленостей із партнерами: оборонних пакетів, інвестиційних рішень, а також домовленостей на підтримку енергетичної та соціальної стійкості України.

"Готуємо й відчутну управлінську трансформацію, яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України та українців. Визначаємо майбутню конфігурацію виконавчої влади", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Напередодні Президент Володимир Зеленський провів нараду з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Одним з питань стали "зміни в державних інституціях" та "нові кроки в управлінні сферою оборони".

Зеленський повідомив послу України у США Маркаровій про її заміну – джерела08.07.25, 13:12 • 57366 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітика
Володимир Зеленський
Україна
Шмигаль Денис Анатолійович
Tesla
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