Кабмин ожидает существенное обновление и сокращение расходов - Зеленский

Украину ждет существенное сокращение расходов на содержание государственного аппарата и проведение дерегуляции, больше ресурсов будет направляться на защиту страны. Об этом после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

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По его словам, во время разговора они обсудили дальнейшие стратегические шаги.

Должны реализовать все запланированные решения в поддержку и защиту предпринимательства в нашем государстве, а также масштабировать программы отечественного производства оружия - отметил глава государства.

Он отметил важность проведения аудита всех договоренностей с партнерами: оборонных пакетов, инвестиционных решений, а также договоренностей в поддержку энергетической и социальной устойчивости Украины.

"Готовим и ощутимую управленческую трансформацию, которая позволит сократить расходы на содержание государственного аппарата, обеспечить значительную дерегуляцию и направить максимум имеющихся ресурсов на защиту Украины и украинцев. Определяем будущую конфигурацию исполнительной власти", - добавил Зеленский.

Напомним

Накануне Президент Владимир Зеленский провел совещание с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Одним из вопросов стали "изменения в государственных институтах" и "новые шаги в управлении сферой обороны".

Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о ее замене – источники