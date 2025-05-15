Состав украинской переговорной группы будет объявлен в нужное время, и нужным способом - ОП
Киев • УНН
Украина объявит состав переговорной группы с россией вовремя, чтобы не дать рф лишних информационных поводов. Делегацию рф представляют технические работники без самостоятельного мнения.
Состав украинской переговорной группы для переговоров с россией в Турции будет объявлен в нужное время, и нужным способом, чтобы не создавать для российской делегации дополнительных информационных поводов. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Состав украинской переговорной группы будет объявлен так же в нужное время, и нужным способом, чтобы не создавать для российской делегации дополнительных информационных поводов. Когда приедут, когда придут на переговоры, тогда и они узнают, кто с нашей стороны, но со стороны россии, если вы посмотрите состав делегации, то это технический персонал, то есть люди, которые не имеют не просто самостоятельного мнения, у них даже, я думаю, и телефона путина нет
Напомним
В пятницу, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Анкары.
В то же время российский диктатор владимир путин не будет участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Российскую делегацию возглавит помощник путина владимир мединский. В состав также вошли заместитель главы МИД и заместитель министра обороны рф.
В ответ Владимир Зеленский заявил, что уровень российской делегации выглядит бутафорским. Украина обдумает дальнейшие шаги после разговора с президентом Турции Эрдоганом.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что путин не воспользовался предложением Зеленского о переговорах, отправив делегацию низкого уровня в Турцию. Украина готова к миру, но мяч на стороне россии.