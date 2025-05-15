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Состав украинской переговорной группы будет объявлен в нужное время, и нужным способом - ОП

Киев • УНН

 • 1320 просмотра

Украина объявит состав переговорной группы с россией вовремя, чтобы не дать рф лишних информационных поводов. Делегацию рф представляют технические работники без самостоятельного мнения.

Состав украинской переговорной группы будет объявлен в нужное время, и нужным способом - ОП

Состав украинской переговорной группы для переговоров с россией в Турции будет объявлен в нужное время, и нужным способом, чтобы не создавать для российской делегации дополнительных информационных поводов. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Состав украинской переговорной группы будет объявлен так же в нужное время, и нужным способом, чтобы не создавать для российской делегации дополнительных информационных поводов. Когда приедут, когда придут на переговоры, тогда и они узнают, кто с нашей стороны, но со стороны россии, если вы посмотрите состав делегации, то это технический персонал, то есть люди, которые не имеют не просто самостоятельного мнения, у них даже, я думаю, и телефона путина нет

- сказал Лещенко.

Напомним

В пятницу, 15 мая, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в аэропорт Анкары.

В то же время российский диктатор владимир путин не будет участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. Российскую делегацию возглавит помощник путина владимир мединский. В состав также вошли заместитель главы МИД и заместитель министра обороны рф.

В ответ Владимир Зеленский заявил, что уровень российской делегации выглядит бутафорским. Украина обдумает дальнейшие шаги после разговора с президентом Турции Эрдоганом.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что путин не воспользовался предложением Зеленского о переговорах, отправив делегацию низкого уровня в Турцию. Украина готова к миру, но мяч на стороне россии.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Сергей Лещенко
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Стамбул
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