Состав украинской переговорной группы будет объявлен в нужное время, и нужным способом - ОП

Состав украинской переговорной группы для переговоров с россией в Турции будет объявлен в нужное время, и нужным способом, чтобы не создавать для российской делегации дополнительных информационных поводов. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко в эфире телемарафона, передает УНН.

Состав украинской переговорной группы будет объявлен так же в нужное время, и нужным способом, чтобы не создавать для российской делегации дополнительных информационных поводов. Когда приедут, когда придут на переговоры, тогда и они узнают, кто с нашей стороны, но со стороны россии, если вы посмотрите состав делегации, то это технический персонал, то есть люди, которые не имеют не просто самостоятельного мнения, у них даже, я думаю, и телефона путина нет