Склад української переговорної групи буде оголошений в потрібний час, і в потрібний спосіб - ОП
Київ • УНН
Україна оголосить склад переговорної групи з росією вчасно, щоб не дати рф зайвих інформаційних приводів. Делегацію рф представляють технічні працівники без самостійної думки.
Склад української переговорної групи для перемовин з росією в Туреччині буде оголошений в потрібний час, і в потрібний спосіб, щоб не створювати для російської делегації додаткових інформаційних приводів. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Склад української переговорної групи буде оголошений так само в потрібний час, і в потрібний спосіб, щоб не створювати для російської делегації додаткових інформаційних приводів. Коли приїдуть, коли прийдуть на переговори, тоді і вони дізнаються, хто з нашого боку, але з боку росії, якщо ви подивитися склад делегації, то це технічний персонал, тобто люди, які не мають не просто самостійної думки, в них навіть, я думаю, і телефона путіна немає
Нагадаємо
У п’ятницю, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув в аеропорт Анкари.
Водночас російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. російську делегацію очолить помічник путіна володимир мединський. До складу також увійшли заступник голови мзс та заступник міністра оборони рф.
У відповідь Володимир Зеленський заявив, що рівень російської делегації виглядає бутафорським. Україна обміркує подальші кроки після розмови з президентом Туреччини Ердоганом.
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що путін не скористався пропозицією Зеленського про переговори, відправивши делегацію низького рівня в Туреччину. Україна готова до миру, але м'яч на боці росії.