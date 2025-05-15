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Перемовини України та рф в Стамбулі під загрозою: міжнародні ЗМІ оцінили головні ризики ситуації, що склалася
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Склад української переговорної групи буде оголошений в потрібний час, і в потрібний спосіб - ОП

Київ • УНН

 • 1838 перегляди

Україна оголосить склад переговорної групи з росією вчасно, щоб не дати рф зайвих інформаційних приводів. Делегацію рф представляють технічні працівники без самостійної думки.

Склад української переговорної групи буде оголошений в потрібний час, і в потрібний спосіб - ОП

Склад української переговорної групи для перемовин з росією в Туреччині буде оголошений в потрібний час, і в потрібний спосіб, щоб не створювати для російської делегації додаткових інформаційних приводів. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Склад української переговорної групи буде оголошений так само в потрібний час, і в потрібний спосіб, щоб не створювати для російської делегації додаткових інформаційних приводів. Коли приїдуть, коли прийдуть на переговори, тоді і вони дізнаються, хто з нашого боку, але з боку росії, якщо ви подивитися склад делегації, то це технічний персонал, тобто люди, які не мають не просто самостійної думки, в них навіть, я думаю, і телефона путіна немає

- сказав Лещенко.

Нагадаємо

У п’ятницю, 15 травня, Президент України Володимир Зеленський прибув в аеропорт Анкари.

Водночас російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. російську делегацію очолить помічник путіна володимир мединський. До складу також увійшли заступник голови мзс та заступник міністра оборони рф.

У відповідь Володимир Зеленський заявив, що рівень російської делегації виглядає бутафорським. Україна обміркує подальші кроки після розмови з президентом Туреччини Ердоганом.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що путін не скористався пропозицією Зеленського про переговори, відправивши делегацію низького рівня в Туреччину. Україна готова до миру, але м'яч на боці росії.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Сергій Лещенко
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Стамбул
Анкара
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