Склад української переговорної групи буде оголошений в потрібний час, і в потрібний спосіб - ОП

Склад української переговорної групи для перемовин з росією в Туреччині буде оголошений в потрібний час, і в потрібний спосіб, щоб не створювати для російської делегації додаткових інформаційних приводів. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Сергій Лещенко в ефірі телемарафону, передає УНН.

Склад української переговорної групи буде оголошений так само в потрібний час, і в потрібний спосіб, щоб не створювати для російської делегації додаткових інформаційних приводів. Коли приїдуть, коли прийдуть на переговори, тоді і вони дізнаються, хто з нашого боку, але з боку росії, якщо ви подивитися склад делегації, то це технічний персонал, тобто люди, які не мають не просто самостійної думки, в них навіть, я думаю, і телефона путіна немає