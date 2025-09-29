Советник Ермака объяснил, почему ракеты "Фламинго" не летят

Советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко заявил, что ракеты "Фламинго" не летают "ежедневно", потому что это крайне сложное высокоточное оружие, где компонентов очень много, в том числе компоненты, закупаемые за пределами Украины. Это оружие должно применяться точечно, чтобы получать максимальный результат.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Ракеты "Фламинго" производятся… Украина в первую очередь надеется на собственное производство оружия, всех видов, которые только актуальны в современной войне. Tomahawk крайне важен, как оружие сдерживания, потому что наличие этого оружия для России будет четким сигналом, что нам есть чем ответить, если они будут продолжать этот террор. Поэтому Украина рассчитывает на решение американского лидера… Этот процесс идет, результат будет, но каждую минуту проверять часы и спрашивать: уже приехали Tomahawk или нет, не стоит - сказал Лещенко.

Он напомнил, что когда-то Украине не давали F-16, но они летают. Также были заявления, что Patriot получить нереально, но получили.

Кроме того, Лещенко прокомментировал, почему ракеты "Фламинго" не используются активно.

Людям, которые задаются вопросом - почему "Фламинго" до сих пор не летают, стоит прочитать, из чего изготавливается эта ракета, какой цикл изготовления, есть ли в Украине все комплектующие для этого, можно ли вообще таким образом вести дискуссию. Это детский сад задавать такие вопросы – почему "Фламинго" не летают. Потому что это крайне сложное высокоточное оружие, где компонентов очень много, в том числе компоненты, которые закупаются за пределами Украины. В том числе, конечно, это оружие должно применяться точечно, чтобы получать максимальный результат. Чем меньше ожиданий в обществе, тем лучше. Никто не ожидал операции "Паутина", ТАК же и здесь. Нужно просто доверять людям, которые являются профессионалами… - пояснил Лещенко.

Politico показало кадры запуска украинской ракеты "Фламинго"

Дополнение

В августе этого года журналист Ефрем Лукацкий заявлял, что новые украинские ракеты "Фламинго" с дальностью более 3 000 км уже находятся в серийном производстве.

Впоследствии стало известно, что украинская оборонная компания "Fire Point" разработала крылатую ракету "Фламинго" FP-5, способную нести боеголовку весом 1150 кг и лететь на 3000 км. Ракета уже находится в серийном производстве, планируется выпускать около 200 единиц в месяц.

Украинский производитель вооружений Fire Point, ракетой "Фламинго", анонсировал разработку собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также систем противовоздушной обороны. Презентация состоялась на международной выставке MSPO в Польше.

СМИ сообщали, что новейшие украинские ракеты "Фламинго" могли впервые применить для поражения российской базы в Крыму.