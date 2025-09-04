Виробник "Фламінго" анонсував розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9
Київ • УНН
Український виробник Fire Point анонсував розробку балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем ППО на виставці MSPO у Польщі. FP-7 має дальність до 200 км, FP-9 – до 855 км.
Український виробник озброєнь Fire Point, відомий дронами "Фламінго", анонсував розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони. Презентація відбулася на міжнародній виставці MSPO у Польщі. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на інформацію з польської прес-конференції, пише УНН.
Деталі
За словами представників компанії, нові розробки мають значно посилити можливості Збройних сил України.
FP-7 – оперативна зброя середньої дальності
Дальність ураження: до 200 км, максимальна швидкість: 1500 м/с, бойове навантаження: 150 кг, точність: кругове відхилення близько 14 м, тривалість польоту: до 250 секунд.
Ракета запускається з наземної платформи та призначена для оперативного ураження противника на середніх дистанціях.
FP-9 – стратегічна балістична ракета
Дальність ураження: до 855 км, максимальна швидкість: 2200 м/с, бойове навантаження: 800 кг, висота польоту: до 70 км, точність: до 20 м.
FP-9 здатна завдавати ударів по цілях у глибокому тилу, що робить її перспективним інструментом для стратегічного стримування.
Крім того, Fire Point повідомила про паралельну розробку системи протиповітряної оборони, яка повинна підвищити захист українського неба від російських атак.
Нагадаємо
Супутникові знімки підтвердили ураження російської прикордонної бази в районі Армянська в Криму, де повністю зруйновано казарму. Удар міг бути завданий новітніми далекобійними ракетами "Фламінго", виробництво яких Україна почала серійно.
Далекобійна версія української крилатої ракети "Довгий Нептун", що розроблялася з 2023 року, вперше публічно продемонстрована. Вона може уражати ворога на відстані до 1000 км, має збільшений діаметр фюзеляжу та довжину понад 6 метрів.