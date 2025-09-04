Виробник "Фламінго" анонсував розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9

$41.370.01
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагічну аварію в Лісабоні
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
До будь-якого столу: топ смачних і простих рецептів грецького салатуPhoto
Всесвітній день сексуального здоров'я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
Ексклюзив
05:20 • 25557 перегляди
Незламна авіація: літак української компанії "XENA" гасить пожежі в Чорногорії та підтримує імідж держави на міжнародній ареніPhoto
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 67224 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Зірка "Пліткарки" Пенн Беджлі став батьком хлопчиків-близнюківPhoto
Блогерка-мільйонниця та донька власників технологічного гіганта Беккі Блум вийшла заміжPhoto
Radiohead повертаються після семирічної перерви: оголошено європейське турне
Виробник "Фламінго" анонсував розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Український виробник Fire Point анонсував розробку балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем ППО на виставці MSPO у Польщі. FP-7 має дальність до 200 км, FP-9 – до 855 км.

Виробник "Фламінго" анонсував розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9

Український виробник озброєнь Fire Point, відомий дронами "Фламінго", анонсував розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони. Презентація відбулася на міжнародній виставці MSPO у Польщі. Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на інформацію з польської прес-конференції, пише УНН.

Деталі 

За словами представників компанії, нові розробки мають значно посилити можливості Збройних сил України.

FP-7 – оперативна зброя середньої дальності

Дальність ураження: до 200 км, максимальна швидкість: 1500 м/с, бойове навантаження: 150 кг, точність: кругове відхилення близько 14 м, тривалість польоту: до 250 секунд.

Ракета запускається з наземної платформи та призначена для оперативного ураження противника на середніх дистанціях.

FP-9 – стратегічна балістична ракета

Дальність ураження: до 855 км, максимальна швидкість: 2200 м/с, бойове навантаження: 800 кг, висота польоту: до 70 км, точність: до 20 м.

FP-9 здатна завдавати ударів по цілях у глибокому тилу, що робить її перспективним інструментом для стратегічного стримування.

Крім того, Fire Point повідомила про паралельну розробку системи протиповітряної оборони, яка повинна підвищити захист українського неба від російських атак.

Нагадаємо

Супутникові знімки підтвердили ураження російської прикордонної бази в районі Армянська в Криму, де повністю зруйновано казарму. Удар міг бути завданий новітніми далекобійними ракетами "Фламінго", виробництво яких Україна почала серійно.

Далекобійна версія української крилатої ракети "Довгий Нептун", що розроблялася з 2023 року, вперше публічно продемонстрована. Вона може уражати ворога на відстані до 1000 км, має збільшений діаметр фюзеляжу та довжину понад 6 метрів.

Степан Гафтко

Технології
Державний кордон України
Збройні сили України
Україна
Польща