Новітні українські ракети "Фламінго" могли вперше застосувати для ураження російської бази в Криму

Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
30 серпня, 16:05 • 33738 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 77586 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
30 серпня, 13:06 • 91020 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 106368 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
30 серпня, 10:36 • 118367 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
30 серпня, 09:58 • 255975 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 114367 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
30 серпня, 09:15 • 86192 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
29 серпня, 14:32 • 100105 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 24487 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 23511 перегляди
Кривавий Місяць: коли і як спостерігати унікальне затемнення31 серпня, 16:12 • 9686 перегляди
Угорщина блокує вступ України до ЄС: Сіярто озвучив причини31 серпня, 16:36 • 13388 перегляди
Україна забороняє щорічне паломництво хасидів до Умані: стала відома причина31 серпня, 17:04 • 11949 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 10747 перегляди
Президент України сподівається на результативність розслідування убивства Парубія31 серпня, 18:40 • 5418 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД19:40 • 6586 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений21:30 • 6884 перегляди
Трамп веде переговори щодо розгортання приватної армії в Україні - Telegraph 30 серпня, 10:03 • 105616 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 235816 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 236734 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 328531 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 276371 перегляди
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 111079 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 243667 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 266727 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 263736 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 243480 перегляди
Новітні українські ракети "Фламінго" могли вперше застосувати для ураження російської бази в Криму

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Супутникові знімки підтвердили ураження російської прикордонної бази в районі Армянська в Криму, де повністю зруйновано казарму. Удар міг бути завданий новітніми далекобійними ракетами "Фламінго", виробництво яких Україна почала серійно.

Новітні українські ракети "Фламінго" могли вперше застосувати для ураження російської бази в Криму

Супутникові знімки підтвердили інформацію про ураження російської прикордонної бази в районі армянська в анексованому Криму. Удар міг бути завданий новітніми дальнобійними ракетами "Фламінго". Про це інформують росЗМІ з посиланням на українські джерела, передає УНН

Деталі

Знімки з сервісу Copernicus Data Space Ecosystem зафіксували наслідки удару по прикордонній базі біля села Волошине. На фото видно повністю зруйновану казарму та деформацію дна у затоці, що може свідчити про влучання потужних боєприпасів.

Удари були завдані далекобійними українськими ракетами Фламінго  

- пишуть росЗМІ.

Це суперечить раніше поширеній інформації, нібито удар завдали ракетами "Нептун". Офіційного підтвердження з боку української влади наразі немає.

Нагадаємо

30 серпня в окупованому Криму зафіксовано вибухи в Армянську, Сімферополі, Новофедорівці та Саках. Повідомляється про влучання в районі аеропортів та призупинення руху морського транспорту в Севастополі.

За даними росЗМІ, внаслідок атаки у Сімферополі знищено вертоліт Мі-8 (OSINT-дані свідчать також про Мі-24), у районі Армянська пошкоджено 6 катерів та атаковано казарму, загинув російський військовий.

17 серпня український журналіст Єфрем Лукацький повідомив, що Україна завершила випробування та розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" з дальністю понад 3000 км. Ракета вагою 6 тонн має бойову частину 1000 кг та швидкість до 900 км/год.

Така зброя дозволить уражати стратегічні об’єкти у глибині території рф значно ефективніше, ніж безпілотники. Президент Володимир Зеленський заявив, що застосовувати "Фламінго" будуть лише у випадку достатніх запасів, аби запускати "рої" для подолання російської протиповітряної оборони.

Вероніка Марченко

