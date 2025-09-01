Новітні українські ракети "Фламінго" могли вперше застосувати для ураження російської бази в Криму
Київ • УНН
Супутникові знімки підтвердили ураження російської прикордонної бази в районі Армянська в Криму, де повністю зруйновано казарму. Удар міг бути завданий новітніми далекобійними ракетами "Фламінго", виробництво яких Україна почала серійно.
Супутникові знімки підтвердили інформацію про ураження російської прикордонної бази в районі армянська в анексованому Криму. Удар міг бути завданий новітніми дальнобійними ракетами "Фламінго". Про це інформують росЗМІ з посиланням на українські джерела, передає УНН.
Деталі
Знімки з сервісу Copernicus Data Space Ecosystem зафіксували наслідки удару по прикордонній базі біля села Волошине. На фото видно повністю зруйновану казарму та деформацію дна у затоці, що може свідчити про влучання потужних боєприпасів.
Удари були завдані далекобійними українськими ракетами Фламінго
Це суперечить раніше поширеній інформації, нібито удар завдали ракетами "Нептун". Офіційного підтвердження з боку української влади наразі немає.
Нагадаємо
30 серпня в окупованому Криму зафіксовано вибухи в Армянську, Сімферополі, Новофедорівці та Саках. Повідомляється про влучання в районі аеропортів та призупинення руху морського транспорту в Севастополі.
За даними росЗМІ, внаслідок атаки у Сімферополі знищено вертоліт Мі-8 (OSINT-дані свідчать також про Мі-24), у районі Армянська пошкоджено 6 катерів та атаковано казарму, загинув російський військовий.
17 серпня український журналіст Єфрем Лукацький повідомив, що Україна завершила випробування та розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" з дальністю понад 3000 км. Ракета вагою 6 тонн має бойову частину 1000 кг та швидкість до 900 км/год.
Така зброя дозволить уражати стратегічні об’єкти у глибині території рф значно ефективніше, ніж безпілотники. Президент Володимир Зеленський заявив, що застосовувати "Фламінго" будуть лише у випадку достатніх запасів, аби запускати "рої" для подолання російської протиповітряної оборони.
Politico показало кадри запуску української ракети "Фламінго"22.08.25, 17:06 • 5328 переглядiв