У Криму було "гучно": повідомляють про неспокійний ранок у районах Армянська, аеропорту в Сімферополі та аеродрому "Саки"
Київ • УНН
В окупованому Криму зафіксовано вибухи в Армянську, Сімферополі, Новофедорівці та Саках. Повідомляється про влучання в районі аеропортів та призупинення руху морського транспорту в Севастополі.
У тимчасово окупованому Криму повідомляють про вибухи вранці, "неспокійно" було в районі Армянська, у районі аеропорту в Сімферополі, у районі аеродрому "Саки", інформує телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.
Деталі
"У районі аеродрому "Саки" у Новофедорівці щось димить у трьох місцях. Горить уже кілька годин, повідомляють підписники. Напевно, "уламки"", - зазначає телеграм-канал.
Перед цим зазначалося про чутні вибухи в Новофедорівці та Саках.
Також повідомляється про Сімферополь, і що була "бавовна в районі аеропорту, де тепер піднімається дим".
Окрім того, вказано, що "в Армянську кудись попали". "За непідтвердженими поки що даними, на північ від Армянська - Перекопа був приліт ЗРК С-400, повідомляють підписники", - зазначає телеграм-канал.
Також вказано, що "по аеродрому "Гвардійське" був приліт. Другий дрон був збитий, повідомляють підписники". З аеродрому "Гвардійське" росіяни запускають "шахеди" по материковій Україні.
Повідомляється також, що вранці глухий віддалений вибух чути було в деяких районах Севастополя, і що морський пасажирський транспорт у Севастополі призупинив рух через небезпеку атаки БПЛА.