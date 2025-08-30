У Криму було "гучно": повідомляють про неспокійний ранок у районах Армянська, аеропорту в Сімферополі та аеродрому "Саки"

$41.260.00
48.130.00
ukenru
Ексклюзив
09:15 • 88 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело (оновлюється)
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 41126 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 166047 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 139760 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 86448 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 94712 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 58605 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 118325 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 75657 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 71964 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+28°
3.6м/с
36%
749мм
Популярнi новини
Дніпропетровська область під масованою атакою: вибухи у Дніпрі та Павлограді30 серпня, 01:23 • 15255 перегляди
Сполучені Штати надають Україні зброю для ураження віддалених цілей у росії - посол США при НАТО30 серпня, 02:05 • 14645 перегляди
Польща підняла авіацію через ракетну атаку рф по Україні30 серпня, 02:50 • 15577 перегляди
Нічна атака на Запоріжжя: пошкоджено 14 багатоповерхівок та 40 приватних будинків 04:55 • 7372 перегляди
Українські безпілотники уразили два нафтопереробні заводи у росії - Генштаб ЗСУ06:01 • 10837 перегляди
Публікації
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації29 серпня, 12:47 • 109106 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo29 серпня, 12:35 • 114416 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto29 серпня, 12:28 • 166063 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 12:17 • 139773 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo29 серпня, 05:00 • 118332 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Іван Федоров
Денис Шмигаль
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Павлоград
Реклама
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto29 серпня, 13:11 • 40790 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 177242 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 204728 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 205484 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 190000 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Starlink
«Калібр» (сімейство ракет)
Свіфт
Falcon 9

У Криму було "гучно": повідомляють про неспокійний ранок у районах Армянська, аеропорту в Сімферополі та аеродрому "Саки"

Київ • УНН

 • 384 перегляди

В окупованому Криму зафіксовано вибухи в Армянську, Сімферополі, Новофедорівці та Саках. Повідомляється про влучання в районі аеропортів та призупинення руху морського транспорту в Севастополі.

У Криму було "гучно": повідомляють про неспокійний ранок у районах Армянська, аеропорту в Сімферополі та аеродрому "Саки"

У тимчасово окупованому Криму повідомляють про вибухи вранці, "неспокійно" було в районі Армянська, у районі аеропорту в Сімферополі, у районі аеродрому "Саки", інформує телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.

Деталі

"У районі аеродрому "Саки" у Новофедорівці щось димить у трьох місцях. Горить уже кілька годин, повідомляють підписники. Напевно, "уламки"", - зазначає телеграм-канал.

Перед цим зазначалося про чутні вибухи в Новофедорівці та Саках.

Також повідомляється про Сімферополь, і що була "бавовна в районі аеропорту, де тепер піднімається дим".

Окрім того, вказано, що "в Армянську кудись попали". "За непідтвердженими поки що даними, на північ від Армянська - Перекопа був приліт ЗРК С-400, повідомляють підписники", - зазначає телеграм-канал.

Також вказано, що "по аеродрому "Гвардійське" був приліт. Другий дрон був збитий, повідомляють підписники". З аеродрому "Гвардійське" росіяни запускають "шахеди" по материковій Україні.

Повідомляється також, що вранці глухий віддалений вибух чути було в деяких районах Севастополя, і що морський пасажирський транспорт у Севастополі призупинив рух через небезпеку атаки БПЛА.

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніНовини Світу
Державний кордон України
Армянськ
Ракетна система С-400
Сімферополь
Крим
Україна
Севастополь