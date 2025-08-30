В Крыму было "громко": сообщают о неспокойном утре в районах Армянска, аэропорта в Симферополе и аэродрома "Саки"

$41.260.00
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 41005 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 165824 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 139596 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 86344 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 94643 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 58571 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 118251 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 75640 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 71946 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 165542 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Популярные новости
Днепропетровская область под массированной атакой: взрывы в Днепре и Павлограде30 августа, 01:23 • 15204 просмотра
Соединенные Штаты предоставляют Украине оружие для поражения удаленных целей в России - посол США при НАТО30 августа, 02:05 • 14593 просмотра
Польша подняла авиацию из-за ракетной атаки РФ по Украине30 августа, 02:50 • 15524 просмотра
Ночная атака на Запорожье: повреждены 14 многоэтажек и 40 частных домов04:55 • 7260 просмотра
Украинские беспилотники поразили два нефтеперерабатывающих завода в России - Генштаб ВСУ06:01 • 10780 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 109023 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 114330 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 165829 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 139599 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 118251 просмотра
Реклама
В Крыму было "громко": сообщают о неспокойном утре в районах Армянска, аэропорта в Симферополе и аэродрома "Саки"

Киев • УНН

 • 234 просмотра

В оккупированном Крыму зафиксированы взрывы в Армянске, Симферополе, Новофедоровке и Саках. Сообщается о попадании в районе аэропортов и приостановке движения морского транспорта в Севастополе.

В Крыму было "громко": сообщают о неспокойном утре в районах Армянска, аэропорта в Симферополе и аэродрома "Саки"

Во временно оккупированном Крыму сообщают о взрывах утром, "неспокойно" было в районе Армянска, в районе аэропорта в Симферополе, в районе аэродрома "Саки", информирует телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

"В районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке что-то дымит в трех местах. Горит уже несколько часов, сообщают подписчики. Наверное, "обломки"", - отмечает телеграм-канал.

Перед этим отмечалось о слышимых взрывах в Новофедоровке и Саках.

Также сообщается о Симферополе, и что была "бавовна в районе аэропорта, где теперь поднимается дым".

Кроме того, указано, что "в Армянске куда-то попали". "По неподтвержденным пока данным, к северу от Армянска - Перекопа был прилет ЗРК С-400, сообщают подписчики", - отмечает телеграм-канал.

Также указано, что "по аэродрому "Гвардейское" был прилет. Второй дрон был сбит, сообщают подписчики". С аэродрома "Гвардейское" россияне запускают "шахеды" по материковой Украине.

Сообщается также, что утром глухой отдаленный взрыв слышен был в некоторых районах Севастополя, и что морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение из-за опасности атаки БПЛА.

Юлия Шрамко

