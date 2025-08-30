В Крыму было "громко": сообщают о неспокойном утре в районах Армянска, аэропорта в Симферополе и аэродрома "Саки"
Киев • УНН
В оккупированном Крыму зафиксированы взрывы в Армянске, Симферополе, Новофедоровке и Саках. Сообщается о попадании в районе аэропортов и приостановке движения морского транспорта в Севастополе.
Во временно оккупированном Крыму сообщают о взрывах утром, "неспокойно" было в районе Армянска, в районе аэропорта в Симферополе, в районе аэродрома "Саки", информирует телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
"В районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке что-то дымит в трех местах. Горит уже несколько часов, сообщают подписчики. Наверное, "обломки"", - отмечает телеграм-канал.
Перед этим отмечалось о слышимых взрывах в Новофедоровке и Саках.
Также сообщается о Симферополе, и что была "бавовна в районе аэропорта, где теперь поднимается дым".
Кроме того, указано, что "в Армянске куда-то попали". "По неподтвержденным пока данным, к северу от Армянска - Перекопа был прилет ЗРК С-400, сообщают подписчики", - отмечает телеграм-канал.
Также указано, что "по аэродрому "Гвардейское" был прилет. Второй дрон был сбит, сообщают подписчики". С аэродрома "Гвардейское" россияне запускают "шахеды" по материковой Украине.
Сообщается также, что утром глухой отдаленный взрыв слышен был в некоторых районах Севастополя, и что морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение из-за опасности атаки БПЛА.