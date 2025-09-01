Новейшие украинские ракеты "Фламинго" могли впервые применить для поражения российской базы в Крыму
Спутниковые снимки подтвердили поражение российской пограничной базы в районе Армянска в Крыму, где полностью разрушена казарма. Удар мог быть нанесен новейшими дальнобойными ракетами "Фламинго", производство которых Украина начала серийно.
Спутниковые снимки подтвердили информацию о поражении российской пограничной базы в районе Армянска в аннексированном Крыму. Удар мог быть нанесен новейшими дальнобойными ракетами "Фламинго". Об этом информируют росСМИ со ссылкой на украинские источники, передает УНН.
Детали
Снимки с сервиса Copernicus Data Space Ecosystem зафиксировали последствия удара по пограничной базе возле села Волошино. На фото видна полностью разрушенная казарма и деформация дна в заливе, что может свидетельствовать о попадании мощных боеприпасов.
Удары были нанесены дальнобойными украинскими ракетами Фламинго
Это противоречит ранее распространенной информации, якобы удар нанесли ракетами "Нептун". Официального подтверждения со стороны украинских властей пока нет.
Напомним
30 августа в оккупированном Крыму зафиксированы взрывы в Армянске, Симферополе, Новофедоровке и Саках. Сообщается о попадании в районе аэропортов и приостановке движения морского транспорта в Севастополе.
По данным росСМИ, в результате атаки в Симферополе уничтожен вертолет Ми-8 (OSINT-данные свидетельствуют также о Ми-24), в районе Армянска повреждено 6 катеров и атакована казарма, погиб российский военный.
17 августа украинский журналист Ефрем Лукацкий сообщил, что Украина завершила испытания и начала серийное производство ракет "Фламинго" с дальностью более 3000 км. Ракета весом 6 тонн имеет боевую часть 1000 кг и скорость до 900 км/ч.
Такое оружие позволит поражать стратегические объекты в глубине территории РФ значительно эффективнее, чем беспилотники. Президент Владимир Зеленский заявил, что применять "Фламинго" будут только в случае достаточных запасов, чтобы запускать "рои" для преодоления российской противовоздушной обороны.
