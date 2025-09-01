$41.260.00
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 33736 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать
30 августа, 13:59 • 77585 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 91020 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобиль
30 августа, 11:04 • 106368 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея Парубия
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 118367 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 255975 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 114367 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 86192 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 100105 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
Новейшие украинские ракеты "Фламинго" могли впервые применить для поражения российской базы в Крыму

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Спутниковые снимки подтвердили поражение российской пограничной базы в районе Армянска в Крыму, где полностью разрушена казарма. Удар мог быть нанесен новейшими дальнобойными ракетами "Фламинго", производство которых Украина начала серийно.

Новейшие украинские ракеты "Фламинго" могли впервые применить для поражения российской базы в Крыму

Спутниковые снимки подтвердили информацию о поражении российской пограничной базы в районе Армянска в аннексированном Крыму. Удар мог быть нанесен новейшими дальнобойными ракетами "Фламинго". Об этом информируют росСМИ со ссылкой на украинские источники, передает УНН

Детали

Снимки с сервиса Copernicus Data Space Ecosystem зафиксировали последствия удара по пограничной базе возле села Волошино. На фото видна полностью разрушенная казарма и деформация дна в заливе, что может свидетельствовать о попадании мощных боеприпасов.

Удары были нанесены дальнобойными украинскими ракетами Фламинго  

- пишут росСМИ.

Это противоречит ранее распространенной информации, якобы удар нанесли ракетами "Нептун". Официального подтверждения со стороны украинских властей пока нет.

Напомним

30 августа в оккупированном Крыму зафиксированы взрывы в Армянске, Симферополе, Новофедоровке и Саках. Сообщается о попадании в районе аэропортов и приостановке движения морского транспорта в Севастополе.

По данным росСМИ, в результате атаки в Симферополе уничтожен вертолет Ми-8 (OSINT-данные свидетельствуют также о Ми-24), в районе Армянска повреждено 6 катеров и атакована казарма, погиб российский военный.

17 августа украинский журналист Ефрем Лукацкий сообщил, что Украина завершила испытания и начала серийное производство ракет "Фламинго" с дальностью более 3000 км. Ракета весом 6 тонн имеет боевую часть 1000 кг и скорость до 900 км/ч.

Такое оружие позволит поражать стратегические объекты в глубине территории РФ значительно эффективнее, чем беспилотники. Президент Владимир Зеленский заявил, что применять "Фламинго" будут только в случае достаточных запасов, чтобы запускать "рои" для преодоления российской противовоздушной обороны.

Politico показало кадры запуска украинской ракеты "Фламинго"22.08.25, 17:06 • 5328 просмотров

Вероника Марченко

Война в Украине
Ми-24
Армянск
Симферополь
Ми-8
Крым
Владимир Зеленский
Украина
Севастополь