Новейшие украинские ракеты "Фламинго" могли впервые применить для поражения российской базы в Крыму

Спутниковые снимки подтвердили информацию о поражении российской пограничной базы в районе Армянска в аннексированном Крыму. Удар мог быть нанесен новейшими дальнобойными ракетами "Фламинго". Об этом информируют росСМИ со ссылкой на украинские источники, передает УНН.

Детали

Снимки с сервиса Copernicus Data Space Ecosystem зафиксировали последствия удара по пограничной базе возле села Волошино. На фото видна полностью разрушенная казарма и деформация дна в заливе, что может свидетельствовать о попадании мощных боеприпасов.

Удары были нанесены дальнобойными украинскими ракетами Фламинго - пишут росСМИ.

Это противоречит ранее распространенной информации, якобы удар нанесли ракетами "Нептун". Официального подтверждения со стороны украинских властей пока нет.

Напомним

30 августа в оккупированном Крыму зафиксированы взрывы в Армянске, Симферополе, Новофедоровке и Саках. Сообщается о попадании в районе аэропортов и приостановке движения морского транспорта в Севастополе.

По данным росСМИ, в результате атаки в Симферополе уничтожен вертолет Ми-8 (OSINT-данные свидетельствуют также о Ми-24), в районе Армянска повреждено 6 катеров и атакована казарма, погиб российский военный.

17 августа украинский журналист Ефрем Лукацкий сообщил, что Украина завершила испытания и начала серийное производство ракет "Фламинго" с дальностью более 3000 км. Ракета весом 6 тонн имеет боевую часть 1000 кг и скорость до 900 км/ч.

Такое оружие позволит поражать стратегические объекты в глубине территории РФ значительно эффективнее, чем беспилотники. Президент Владимир Зеленский заявил, что применять "Фламинго" будут только в случае достаточных запасов, чтобы запускать "рои" для преодоления российской противовоздушной обороны.

