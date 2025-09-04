Производитель «Фламинго» анонсировал разработку собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9
Киев • УНН
Украинский производитель вооружений Fire Point, известный дронами "Фламинго", анонсировал разработку собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также систем противовоздушной обороны. Презентация состоялась на международной выставке MSPO в Польше. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на информацию с польской пресс-конференции, пишет УНН.
По словам представителей компании, новые разработки должны значительно усилить возможности Вооруженных сил Украины.
FP-7 – оперативное оружие средней дальности
Дальность поражения: до 200 км, максимальная скорость: 1500 м/с, боевая нагрузка: 150 кг, точность: круговое отклонение около 14 м, продолжительность полета: до 250 секунд.
Ракета запускается с наземной платформы и предназначена для оперативного поражения противника на средних дистанциях.
FP-9 – стратегическая баллистическая ракета
Дальность поражения: до 855 км, максимальная скорость: 2200 м/с, боевая нагрузка: 800 кг, высота полета: до 70 км, точность: до 20 м.
FP-9 способна наносить удары по целям в глубоком тылу, что делает ее перспективным инструментом для стратегического сдерживания.
Кроме того, Fire Point сообщила о параллельной разработке системы противовоздушной обороны, которая должна повысить защиту украинского неба от российских атак.
Напомним
Спутниковые снимки подтвердили поражение российской пограничной базы в районе Армянска в Крыму, где полностью разрушена казарма. Удар мог быть нанесен новейшими дальнобойными ракетами "Фламинго", производство которых Украина начала серийно.
Дальнобойная версия украинской крылатой ракеты "Довгий Нептун", разрабатывавшаяся с 2023 года, впервые публично продемонстрирована. Она может поражать врага на расстоянии до 1000 км, имеет увеличенный диаметр фюзеляжа и длину более 6 метров.