10:04 • 3372 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
08:52 • 7114 просмотра
Зеленский прибыл в Елисейский дворец: начинается встреча "Коалиции желающих"
08:49 • 8136 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
08:13 • 10661 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
08:05 • 10377 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
05:20 • 25656 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 36437 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 39390 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
Эксклюзив
3 сентября, 12:08 • 37090 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
3 сентября, 11:49 • 67308 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Производитель «Фламинго» анонсировал разработку собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Украинский производитель Fire Point анонсировал разработку баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также систем ПВО на выставке MSPO в Польше. FP-7 имеет дальность до 200 км, FP-9 – до 855 км.

Производитель «Фламинго» анонсировал разработку собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9

Украинский производитель вооружений Fire Point, известный дронами "Фламинго", анонсировал разработку собственных баллистических ракет FP-7 и FP-9, а также систем противовоздушной обороны. Презентация состоялась на международной выставке MSPO в Польше. Об этом сообщает "Милитарный" со ссылкой на информацию с польской пресс-конференции, пишет УНН.

Детали 

По словам представителей компании, новые разработки должны значительно усилить возможности Вооруженных сил Украины.

FP-7 – оперативное оружие средней дальности

Дальность поражения: до 200 км, максимальная скорость: 1500 м/с, боевая нагрузка: 150 кг, точность: круговое отклонение около 14 м, продолжительность полета: до 250 секунд.

Ракета запускается с наземной платформы и предназначена для оперативного поражения противника на средних дистанциях.

FP-9 – стратегическая баллистическая ракета

Дальность поражения: до 855 км, максимальная скорость: 2200 м/с, боевая нагрузка: 800 кг, высота полета: до 70 км, точность: до 20 м.

FP-9 способна наносить удары по целям в глубоком тылу, что делает ее перспективным инструментом для стратегического сдерживания.

Кроме того, Fire Point сообщила о параллельной разработке системы противовоздушной обороны, которая должна повысить защиту украинского неба от российских атак.

Напомним

Спутниковые снимки подтвердили поражение российской пограничной базы в районе Армянска в Крыму, где полностью разрушена казарма. Удар мог быть нанесен новейшими дальнобойными ракетами "Фламинго", производство которых Украина начала серийно.

Дальнобойная версия украинской крылатой ракеты "Довгий Нептун", разрабатывавшаяся с 2023 года, впервые публично продемонстрирована. Она может поражать врага на расстоянии до 1000 км, имеет увеличенный диаметр фюзеляжа и длину более 6 метров.

Степан Гафтко

Технологии
Государственная граница Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Польша