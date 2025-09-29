Радник Єрмака пояснив, чому ракети "Фламінго" не летять

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко заявив, що ракети "Фламінго" не летять "щодня", тому що - це вкрай складна високоточна зброя, де компонентів дуже багато, в тому числі компоненти, які закупляються за межами України. Ця зброя має застосовуватися точково, щоб отримувати максимальний результат.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ракети "Фламінго" виготовляються…Україна в першу чергу сподівається на власне виробництво зброї, всіх видів, які тільки актуальні у сучасній війні. Tomahawk вкрай важливий, як зброя стримування, тому що наявність цієї зброї для росії буде чітким сигналом, що в нас є чим відповісти, якщо вони продовжуватимуть цей терор. Тому Україна розраховує на рішення американського лідера…Цей процес йде, результат буде, але кожної хвилини перевіряти годинник й питати: вже приїхали Tomahawk, чи ні, не варто - сказав Лещенко.

Він нагадав, що колись Україні не давали F-16, але вони літають. Також були заяви, що Patriot отримати не реально, але отримали.

Окрім того, Лещенко прокоментував, чому ракети "Фламінго" не використовуються активно.

Людям, які мислять питаннями - чому "Фламінго" досі не летять, варто прочитати з чого виготовляється ця ракета, який цикл виготовлення, чи є в Україні всі комплектуючі для цього, чи в даний спосіб взагалі можна вести дискусію. Це дитячий садочок ставити такі питання – чому "Фламінго" не летять. Тому що це вкрай складна високоточна зброя, де компонентів дуже багато, в тому числі компоненти, які закупляються за межами України. В тому числі звичайно ця зброя має застосовуватися точково, щоб отримувати максимальний результат. Чим менше очікувань у суспільстві, тим краще. Ніхто не очікував операції "Павутина", ТАК само й тут. Потрібно просто довіряти людям, які є професіоналами… - пояснив Лещенко.

Доповнення

У серпні цього року журналіст Єфрем Лукацький заявляв, що нові українські ракети "Фламінго" з дальністю понад 3 000 км вже перебувають на серійному виробництві.

Згодом стало відомо, що українська оборонна компанія "Fire Point" розробила крилату ракету "Фламінго" FP-5, здатну нести боєголовку вагою 1150 кг та летіти на 3000 км. Ракета вже перебуває у серійному виробництві, планується випускати близько 200 одиниць на місяць.

Український виробник озброєнь Fire Point, ракетою "Фламінго", анонсував розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони. Презентація відбулася на міжнародній виставці MSPO у Польщі.

ЗМІ повідомляли, що новітні українські ракети "Фламінго" могли вперше застосувати для ураження російської бази в Криму.