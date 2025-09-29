Радник Єрмака пояснив, чому ракети "Фламінго" не летять

$41.480.01
48.410.31
ukenru
07:20 • 10076 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
05:05 • 20043 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 44148 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 66848 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 47825 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 43417 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 65821 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 72514 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 96699 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 160311 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
1м/с
94%
755мм
Популярнi новини
Окупанти на Луганщині відроджують "стахановський рух" серед студентів - ЦНС29 вересня, 00:32 • 17005 перегляди
Окупанти вдарили по підприємству з виробництва коньяку AZNAURI на Одещині 29 вересня, 00:54 • 21346 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 21001 перегляди
росія безкарно порушує небо Європи: збиття російського літака може виявити розкол в НАТО29 вересня, 02:43 • 13003 перегляди
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 11350 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 67251 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 160311 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 80336 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 89793 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 89742 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сергій Лещенко
Джей Ді Венс
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Молдова
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року07:05 • 11393 перегляди
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo29 вересня, 01:17 • 21043 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 33595 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 96699 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 53303 перегляди
Актуальне
Нептун (крилата ракета)
MIM-104 Patriot
Свіфт
Fox News
Ракетний комплекс "Панцир"

Радник Єрмака пояснив, чому ракети "Фламінго" не летять

Київ • УНН

 • 1726 перегляди

Сергій Лещенко пояснив, що ракети "Фламінго" є складною високоточною зброєю з багатьма компонентами, які закуповуються за кордоном. Їх застосовують точково для максимального результату.

Радник Єрмака пояснив, чому ракети "Фламінго" не летять

Радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко заявив, що ракети "Фламінго" не летять "щодня", тому що - це вкрай складна високоточна зброя, де компонентів дуже багато, в тому числі компоненти, які закупляються за межами України. Ця зброя має застосовуватися точково, щоб отримувати максимальний результат.

Про це він сказав  в ефірі телемарафону,  передає кореспондент  УНН.

Ракети "Фламінго" виготовляються…Україна в першу чергу сподівається на власне виробництво зброї, всіх видів, які тільки актуальні у сучасній війні. Tomahawk вкрай важливий, як зброя стримування, тому що наявність цієї зброї для росії буде чітким сигналом, що в нас є чим відповісти, якщо вони продовжуватимуть цей терор. Тому Україна розраховує на рішення американського лідера…Цей процес йде, результат буде, але кожної хвилини перевіряти годинник й питати: вже приїхали Tomahawk, чи ні, не варто

- сказав Лещенко.

Він нагадав, що колись Україні не давали F-16, але вони літають. Також були заяви, що Patriot отримати не реально, але  отримали.

Окрім того, Лещенко прокоментував, чому ракети "Фламінго" не використовуються активно.

Людям, які мислять питаннями - чому "Фламінго" досі не летять, варто прочитати з чого виготовляється ця ракета, який цикл виготовлення, чи є в Україні всі комплектуючі для цього, чи в даний спосіб взагалі можна вести дискусію. Це дитячий садочок ставити такі питання – чому "Фламінго" не летять. Тому що це вкрай складна високоточна зброя, де компонентів дуже багато, в тому числі компоненти, які закупляються за межами України. В тому числі звичайно ця зброя має застосовуватися точково, щоб отримувати максимальний результат. Чим менше очікувань у суспільстві, тим краще. Ніхто не очікував операції "Павутина", ТАК само й тут. Потрібно просто довіряти людям, які є професіоналами…

- пояснив Лещенко.

Politico показало кадри запуску української ракети "Фламінго"22.08.25, 17:06 • 5559 переглядiв

Доповнення

У серпні цього року журналіст Єфрем Лукацький заявляв, що нові українські ракети "Фламінго" з дальністю понад 3 000 км вже перебувають на серійному виробництві.

Згодом стало відомо, що українська оборонна компанія "Fire Point" розробила крилату ракету "Фламінго" FP-5, здатну нести боєголовку вагою 1150 кг та летіти на 3000 км. Ракета вже перебуває у серійному виробництві, планується випускати близько 200 одиниць на місяць.

Український виробник озброєнь Fire Point, ракетою "Фламінго", анонсував розробку власних балістичних ракет FP-7 та FP-9, а також систем протиповітряної оборони. Презентація відбулася на міжнародній виставці MSPO у Польщі.

ЗМІ повідомляли, що новітні українські ракети "Фламінго" могли вперше застосувати для ураження російської бази в Криму.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніПолітика
Сергій Лещенко
MIM-104 Patriot
Крим
Україна
F-16 Fighting Falcon
Польща