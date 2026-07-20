В ОП не советуют сегодня ожидать назначения нового Главкома ВСУ
Киев • УНН
Дмитрий Литвин заявил, что сегодня не стоит ожидать назначения нового Главкома ВСУ. Он призвал осторожно относиться к информации из анонимных телеграм-каналов.
Советник Президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что сегодня "не ожидал бы" назначения нового Главкома ВСУ. Соответствующий комментарий распространил внештатный советник ОП Сергей Лещенко, передает УНН.
Я бы сегодня не ожидал (назначения нового Главкома - ред.). И прошу аккуратнее относиться к информации из анонимных телеграм-каналов
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с высокопоставленными военными Андреем Билецким, Владимиром Горбатюком и Михаилом Драпатым. Обсуждали стратегию защиты Украины и взаимодействие с партнерами.
Контекст
Ранее появилась информация, что генерала Александра Сырского, вероятно, уже уволили с должности Главкома ВСУ.
Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что его источники подтверждают информацию и добавил, что новости о возможной отставке Сырского могут появиться после заседания Ставки, которое назначено на 16:30.
В Генштабе заявили, что информация об увольнении генерала Александра Сырского не соответствует действительности. Он продолжает выполнять обязанности Главнокомандующего ВС Украины.