Советник главы ОП прокомментировал заявление Вэнса о достижении мира через полгода
Киев • УНН
Сергей Лещенко, советник руководителя Офиса Президента, прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о возможном завершении войны через полгода. Лещенко подчеркнул, что без прекращения огня и стабилизации на фронте прогнозировать сроки невозможно, поскольку ситуация постоянно меняется.
Детали
Мы бы хотели, чтобы это было не полгода, а полнедели. Но сроки постоянно меняются. Это не должно быть для украинского войска, для украинского населения, для украинского руководства каким-то ориентиром. Это лишь публичные заявления, а фронт все время движется
Советник руководителя ОП отметил, что ситуация на фронте постоянно меняется. Для начала переговоров о мире нужно прекращение огня.
Есть заявления Президента об освобождении некоторых населенных пунктов. Это большое достижение ко Дню Независимости. К сожалению, в Купянске ситуация непростая. В целом ситуация постоянно меняется. Именно поэтому нужно прекращение огня
Он также добавил, что говорить о мире можно только тогда, когда стабилизируется ситуация на линии фронта.
Для переговоров о мире нужно, чтобы все остановились, а ситуация стабилизировалась. А тогда, исходя из линии боевого соприкосновения, начинать переговоры
Напоминаем
Вице-президент США Джей Ди Вэнс ожидает достижения мира в Украине в течение шести месяцев. Ранее Вэнс заявлял, что россия отказалась от попыток создать марионеточное правительство в Киеве.
Джей Ди Вэнс отреагировал на российский удар по американскому заводу в Мукачево, заявив, что администрации не нравятся действия россиян, но Вашингтон стремится к миру. Он также раскритиковал предыдущего президента Джо Байдена за бездействие по прекращению войны.