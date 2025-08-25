Советник главы ОП прокомментировал заявление Вэнса о достижении мира через полгода

Без прекращения огня и стабилизации на фронте невозможно прогнозировать, когда будет завершение войны, поскольку ситуация на линии боевого соприкосновения постоянно меняется. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко в эфире телемарафона, комментируя заявление вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Вэнса о том, что война россии против Украины может завершиться через полгода, пишет УНН.

Мы бы хотели, чтобы это было не полгода, а полнедели. Но сроки постоянно меняются. Это не должно быть для украинского войска, для украинского населения, для украинского руководства каким-то ориентиром. Это лишь публичные заявления, а фронт все время движется