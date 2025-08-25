"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві

$41.220.00
47.980.00
ukenru
Ексклюзив
05:46 • 1160 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 3004 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 18495 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 36111 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 36761 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 34765 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 47233 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 80542 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 64386 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 34669 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 6518 перегляди
Пекін провів перші у світі ігри гуманоїдних роботів: 500 "спортсменів" змагалися у 26 дисциплінахVideo24 серпня, 22:14 • 6840 перегляди
"Вам не потрібно вказувати українському президенту": Сибіга відповів на критику від Угорщини та закликав стати незалежними від рф24 серпня, 22:39 • 7620 перегляди
У москві стався вибух у дитячому магазині поруч із головним офісом фсб: є загиблий та пораненіPhoto24 серпня, 23:11 • 6734 перегляди
Ворожі дрони атакували Сумщину: понад 10 влучань, палають будинкиVideo00:29 • 4580 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
05:46 • 1132 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 47219 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 80530 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 47913 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 61811 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марк Карні
Юлія Свириденко
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Угорщина
Канада
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 46480 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 31821 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 32520 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 35291 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 41067 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Крилата ракета
Twitter
Шахед-136

"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на російський удар по американському заводу в Мукачеві, заявивши, що адміністрації не подобаються дії росіян, але Вашингтон прагне миру. Він також розкритикував попереднього президента Джо Байдена за бездіяльність щодо припинення війни.

"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на російський удар по американському заводу в місті Мукачеве Закарпатської області України, який стався у ніч на 21 серпня. Про це він розповів у коментарі NBC News, передає УНН.

Деталі

Журналістка, коментуючи удар по американському заводу, запитала Венса, чи справді російський диктатор володимир путін хоче припинити війну проти України. У відповідь Венс заявив, що нинішній адміністрації в Білому домі "не подобаються дії росіян, однак у Вашингтоні прагнуть миру".

Також він додав, що попередній президент США Джо Байден "не робив нічого, аби припинити війну".

росія зробила багато речей, які нам не подобаються. Чимало цивільних загинуло. Але президент Трамп чинить великий тиск та застосовує економічний вплив на росіян, на відміну від Джо Байдена, який упродовж трьох років нічого не робив, щоб зупинити вбивства

- заявив Венс.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений тим, що росія завдала удар по заводу Flex у Мукачеві 21 серпня.

Водночас голова мзс рф сергій лавров з одного боку заперечив удари по цивільних обʼєктах в Україні та звинуватив Захід у зриві перемовин, а з іншого боку - заявив про виправданість ударів по підприємствах з іноземним капіталом, які можуть використовуватися для військових потреб і поставив під сумнів легітимність Президента України Володимира Зеленського.

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Джей Ді Венс
Закарпатська область
Білий дім
Вашингтон
Дональд Трамп
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Мукачево