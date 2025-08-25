"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві
Київ • УНН
Віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на російський удар по американському заводу в Мукачеві, заявивши, що адміністрації не подобаються дії росіян, але Вашингтон прагне миру. Він також розкритикував попереднього президента Джо Байдена за бездіяльність щодо припинення війни.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагував на російський удар по американському заводу в місті Мукачеве Закарпатської області України, який стався у ніч на 21 серпня. Про це він розповів у коментарі NBC News, передає УНН.
Деталі
Журналістка, коментуючи удар по американському заводу, запитала Венса, чи справді російський диктатор володимир путін хоче припинити війну проти України. У відповідь Венс заявив, що нинішній адміністрації в Білому домі "не подобаються дії росіян, однак у Вашингтоні прагнуть миру".
Також він додав, що попередній президент США Джо Байден "не робив нічого, аби припинити війну".
росія зробила багато речей, які нам не подобаються. Чимало цивільних загинуло. Але президент Трамп чинить великий тиск та застосовує економічний вплив на росіян, на відміну від Джо Байдена, який упродовж трьох років нічого не робив, щоб зупинити вбивства
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений тим, що росія завдала удар по заводу Flex у Мукачеві 21 серпня.
Водночас голова мзс рф сергій лавров з одного боку заперечив удари по цивільних обʼєктах в Україні та звинуватив Захід у зриві перемовин, а з іншого боку - заявив про виправданість ударів по підприємствах з іноземним капіталом, які можуть використовуватися для військових потреб і поставив під сумнів легітимність Президента України Володимира Зеленського.